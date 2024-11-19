趙梅英／圖

村頭的王家娭毑扭著那兩隻遠近聞名的金蓮，邁著細碎的步子走進譚家的時候，淑嫻正在後院裡，看著那幾隻前兩天剛剛出生、擠作一團拱著老母豬的小豬仔呢。淑嫻完全不知道王家娭毑的到來，當然，也完全沒料到，這一次王家娭毑的來訪是為了她──譚家四個女兒，除了淑嫻，都已經嫁了人家。當然，不是沒有媒人上門提親淑嫻，而是淑嫻對前來提親的人一個都沒看上。

雖然譚家爹爹是前清的舉人，到底又受到新文明的影響，對子女的婚事也並不獨斷，而是很開明地跟孩子商量的。畢竟，婚姻是一輩子的事情，譚家爹爹不願意日後因為自己的原因，讓孩子們怨恨。可是譚家爹爹也絕不想到，四個女兒當中，竟是平素最乖巧的淑嫻最挑剔，總是能夠找得出前來提親的人的不滿意，譚家爹爹不能勉強，淑嫻也就一直待字閨中了。雖然淑嫻挑剔得厲害，譚家爹爹卻並沒有耽誤了四姑娘的終身，小女兒淑媜在兩年前做了新娘子。

上花轎的前一晚，淑媜跟淑嫻躺在床上說悄悄話：「三姊呀，你莫要急，等我過去，在他們家給你留心一個好的。」淑嫻點點頭，感到臉頰上一陣陣的熱辣辣。幸好早就吹滅了蠟燭，要不然，淑媜一定看見了她臉上醉了酒似兩塊大大的酡紅了。淑媜的話到底又讓淑嫻的心裡有些酸楚楚的，鼻子就酸了，使勁忍了忍，硬生生地把差些兒要滾落下來的淚珠子逼了回去。

黑暗中淑嫻伸出手去握了一下淑媜，淑媜立刻反握了淑嫻，還很加了些力氣，好像是保證什麼似的。淑嫻的眼睛裡真的滴落了兩滴眼淚出來，立刻從枕頭底下抽出一條手帕子擦掉了。妹妹出嫁前夕，做姊姊的哭總是不吉利，淑嫻很知道分寸。

王家娭毑是慣給人做媒牽紅線的。也不知道是不是她自己吹牛皮，反正十里八鄉的似乎都遇得見有王家娭毑做媒成了親家的鄉親，譚家已經出嫁的三個姑娘當中，就有兩個是王家娭毑做的媒人。

淑嫻正喜孜孜地看著擠在母豬肚子底下咂奶的粉嘟嘟小豬仔們，一抬頭，看見嫂子走進後院，橢圓形的鴨蛋臉上，帶著有些神祕的笑：「三妹，王家娭毑來了呢。」淑嫻愣了一下，王家娭毑上家來又不是頭一次，何至於就惹得嫂子這樣神神祕祕的歡喜？可立刻淑嫻就明白了，長圓的臉上一下子就紅了，忙低了頭去看小豬仔們。胸口卻高高低低地起伏著，好像藏了一頭調皮的正撒歡的小鹿似的。

嫂子走近來看著淑嫻，臉上的笑意益發濃了，眼睛都彎成月牙兒了。說話的聲音很低、很低，好像要密謀什麼似的：「三妹，王家娭毑說的這一家是頂好的人家呢。」淑嫻保持著低垂的頭，一動都不敢動，耳朵卻豎著。嫂子近似耳語似的每一個字，都分明清晰地落進了耳朵裡：「家在省城裡，爹爹是個革命黨，據說還跟著黃興先生鬧過革命呢。」

淑嫻輕輕震動了一下──雖說是在鄉下，到底革命黨鬧了好些年了，爹爹、大哥他們聊天時也免不了會聊，孫文、黃興的名字也都聽見過。但是淑嫻總覺得革命黨跟自己太遙遠，就好像天上的星星一樣。

淑嫻飛快抬起眼皮看了一下嫂子，嫂子好像並沒有察覺到什麼，喋喋不休地將自己聽見的盡數都告訴了出來：「伢子是在廣州念書的，前幾年去了南洋，如今已經回來了。不過，」嫂子頓了一下，盯住淑嫻細細地看，淑嫻被盯得有些心虛：「這樣看著我做什麼！」嫂子嘆口氣，臉上露出一個有些遺憾的神情：「他前頭是死了一個堂客的，還有一個崽，今年有三歲了。」

淑嫻怔住了，睜圓了一雙並不很大的眼睛看著嫂子。嫂子忙又笑起來，掩飾什麼似的：「看我！真是多嘴的呀！爹爹會自己跟你說的呀。屋裡還有事，我要去了。」一邊說著，嫂子已經一陣風一樣跑開去了，剩下淑嫻對著正在歡快地吃著奶的小豬仔們怔怔的。

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家門口爆竹「劈里啪啦」響的時候，淑嫻還有些迷迷糊糊的，根本不清楚自己怎麼這一次就願意了。不要說母親、哥嫂他們，就是爹爹都有些吃驚，她竟那麼爽快就願意了。爹爹從眼鏡片後望著她：「嫻妹子，你可想清楚啦？」淑嫻點點頭。

爹爹輕輕搖搖頭，轉頭看了母親一眼：「老太婆，咱們家又要辦喜事啦。」母親笑了，卻靜悄悄的，好像擔著心的樣子。（一）