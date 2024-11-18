圖／薛慧瑩

他胃疼得受不住，嘴裡老是嘟囔著：「哎喲喲，我的天爺喲，我怕是不得過去了，我怕是不得過去了。」

我記得我大的臉腫得野蜂群進攻了一樣，又白又亮，面盆一樣大。眼睛被埋在浮腫的眼皮裡，睜不開，看不見人。他有時急了，用手上下扒開眼睛，和我媽說話。我大的腿腫得老榆樹一樣粗，棉褲都穿不進去了，只好光著腿，用爛被子蓋著。我媽一天掀開被子查看幾次，看我大的腫消些沒有。手指頭按下去一個深坑，半天也回不來，再按還是一個深坑，我媽卻說：「掌櫃的，強些了，比昨個強些了。你要鼓勁哩，你要撐住哩。咱屋裡頭還沒有添下個男娃娃哩。」

我媽的腿也腫了，腫到膝蓋上了。但我大腫到了全身，腫得最厲害的時候，他的臉被水撐裂了，流出黃黃的清水，順著臉頰往下流。手也撐裂了，手背上流黃水，十個指頭都在流黃水。他的腿也撐裂了，腳面撐裂了，流出的水更多。我媽給我找了一些舊棉花套子，交代我：「勤給你大擦著。」我給我大擦臉、擦手、擦腿、擦腳，不一時，他各個地方水又流出來好多，黏在炕上。我又趕緊擦，大張嘴想說啥，又沒有說出來，只搖搖頭。

「媽，大睡著了、大睡著了。」看我瓜不？我大明明是已經咽嚥氣了，我還給我媽說我大睡著了。我拉我大的手已經冰涼了，我摸摸他的腳背也是冰涼的。我媽的手停留在我大的鼻子下一會說：「你大沒了。」

我大死之前半個月，什麼都吃不下，除了食堂提回來的清湯，也沒有什麼可吃。他猛然給消腫了，乾乾得像一條失去水分的絲瓜，輕輕地挺在炕上。其實，我不明白什麼叫死，但知道我大再不會說話了、不會要著吃了、不會胃疼得喊叫了。

我大死了，我媽沒有哭天搶地，她後來對我說，她心裡早有了準備，知道我大熬不過這一年。1959年年底是村上餓死人最多的一年，幾乎天天有人死。我們對門的一家大人、娃娃五口子餓死絕了，閉門關戶了，死人不是啥稀奇的事情。

我媽捶著我大的胸口罵著：「死鬼呀死鬼，天底下有你這麼沒有良心的人嗎？急著死，丟下我和兩個娃娃，咱娃娃還這麼碎碎的，咱還沒有個兒呀！」在農村社會，一個家庭沒有個兒子，就是沒有人給養老送終。我媽咬住我大的衣襟，就是不哭，硬是把眼淚給憋回去了。

那時間老的、少的沒有人穿內褲，人死了還能有一副棺材板子？我們本家的大伯喊了兩個人來幫忙，在我家裡裡外外轉了一圈，也找不到個合適的家當。最後沒有辦法，用我家唯一的炕上這張爛席把我大一捲，兩根繩子兩頭一綑，幾個人抬出去了。我媽頭上纏了一條白布，給我和香香頭上也纏了白布條。沒有穿孝服，借不到白孝服。我媽一手牽著我，一手牽著香香，跟著走在捲我大的席筒子後面。我媽嘴裡念說：「我娃沒大了、我娃沒大了。」

大伯和來幫忙的人沒有給我大挖坑。大伯說天氣這麼冷，土都凍得硬硬的，挖不動。再說現在這人沒有啥吃的，身體瓤著，沒有力氣。我大伯和我媽商量後，就在半山坡上找到一孔過去放羊人的廢窯，把裹我大的席筒塞進去了，鏟了一些浮土堵住洞口，就算埋葬了。我看見我大的腳上穿著一雙露出腳後跟的布鞋，腳背上有一層黃色的結晶。太陽一照，玻璃一樣閃光，那是浮腫時流出的水凝固成那樣……

「媽，大幾時回來哩？」晚上睡覺的時候，香香問我媽，不習慣炕上少了我大。

埋了我大的第二天，天還沒有大亮，剛能迷迷糊糊地望見院裡的核桃 樹梢梢。生產隊隊長狗剩就來敲門，他在外面大聲喊叫著：「芳她媽，起！下地去、下地去。你男人沒了，你下地去。乍得出一個勞力。」

我媽下了炕，收拾著頭髮去開門。雖然狗剩是本家的侄子，但也絲毫不敢怠慢。

「好侄，我這腳？下地能做個啥？這多年，我都沒下過地。」

「呸！我日你媽！」狗剩聽我媽這麼說，頓時冒了火，對著我媽唾了一口，炮仗子一樣地炸開了。「你值錢、你嬌貴，行，你不出工，我治不了你這號懶骨頭？你不下地，就不要吃飯。從今個開始，就不要去食堂。你就別想吃老子的飯，你兩個丫頭子就別想吃老子的飯。把你還日能的，話說清楚了，做是你，不做也是你。」

「好侄，我去、我去。」（三）