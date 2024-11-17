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影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

夜釣（八）

羊亭

你的生活沒有起色，但日子還得繼續，無非在抗抑鬱藥與倒退、下墜、跌入深淵之間做出選擇。

你長長地吁了口氣，打開手機。居然是女兒發來的，這倒稀奇，而且是將近一分鐘的語音。和妻子離婚後，你們一年也難得見兩次。你無意於給她留下一個慈父的好形象，電話、微信更是寥寥可數。你漫不經心地點開她的語音。她的聲音變了，十四、五歲的姑娘，沒了孩子氣，成熟了許多；說話的語氣也變了，不再咄咄逼人，生硬冷漠。

女兒說，那個商務局副局長被查了，文化公司也受到牽連，她媽把自己關在屋裡不肯出來。這半年來，幾乎她每周回去，他們都會吵架。她媽有時像個潑婦一樣摔東西、罵髒話，有時無助地蜷縮在沙發裡哭泣。副局長通常奪門而出，很晚才醉醺醺回來，要嘛倒頭就睡、要嘛接著吵。她本不想再回去，可是暑假太漫長，她沒法天天待在朋友家。有一次她想去找你，可回想以前，走到半路便沒了勇氣。女兒停頓了幾秒，最後帶著哭腔：「媽媽過得不好，她一點也不開心，你可不可以過來陪陪她。」

你感到很詫異。當初那麼看不起人、那麼高高在上，竟也會落得被人欺、受人氣的地步。你以為那個副局長會迅速跟她結婚，但你聽說，他們至今也只是同居。你們離婚了，完全形同陌路，你沒有義務去陪她。夫妻多年，雖有感情，但早已被曾經那些雞毛蒜皮的瑣事消解掉了，你一點要去陪她的心思也沒有。不知道這是妻子的意思，還是女兒的自作主張。

你想了半天，也沒想好怎麼回女兒。這時夜光標又開始不停閃爍，岔開了你的注意力。你提起魚竿，還是白條，不過比先前那尾大很多。（八）

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