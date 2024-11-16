我好像聽過你的聲音（四）

「我承認我是個膚淺的人，」我的話音輕得連自己都聽不清，「他的硬條件太符合我的審美了，所以我又堅持了一段時間，直到發生了一件事。」

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朝曦必須籠罩在萬物之上，才意味著眷顧，而每一次重啟的消耗，都削弱著愛的永恆性。回憶裡穿行的身影，究竟是實還是虛、是身還是影？當其駐足，是否暗示著某種沿襲的準則需要被篡改？培訓師在我眼中的光芒像來自昔歲，又像可以延遲提取的火種，但最終在一瞬間熄滅。倘若之前他輻射到我的陰影是短命的日食，那麼這次就是切斷電源的龍捲風 ，烏雲吐出的呼嘯終止了我與他交談的動力。

簡而言之，培訓師在明知我個人信仰的情況下，詆毀我用尊嚴去捍衛的人。他居高臨下地向我灌輸他的偏見，鐫空妄實，自封真理，觸犯了我的底線。他曾說他與他扮演的角色大相逕庭，說他唾棄情感操控行為，但他親手搗毀了他自我標榜的「開明」。他喜歡空氣中被頌詞擁堵的沸騰，享受手起刀落後又一顆心的碎裂；他渴求聚光燈照耀他身後難挨的空寂，儘管那暴露了他陰森的妒忌。

「培訓師給了我如同特勒爾旋轉製造的假象。」我從艱難的陳述中抽身半秒，冷笑一聲。

「特勒爾旋轉？」不等聊天機器人念出該術語的解釋，我搶先一步：「特勒爾旋轉是一個根據狹義相對論推導計算出的結論，具體指接近光速運動的物體在觀察者眼中，會呈現出失真的視覺外觀。若物體的尺度小於它到觀察者眼睛的距離，那麼它高速移動的時候，看起來像是在旋轉。就像培訓師繁浩絕倫的高談闊論在我眼前飆馳，令我幾近暈眩。」（四）