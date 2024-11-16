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夜釣（七）

羊亭

餌料還在，一點沒被動過，已經泡得發白。你原封不動地將魚鉤拋了出去。

「如果是我的話，就換新餌了。」他建議道，「隔了這麼久，餌料的氣味都散完了，魚根本聞不到。」

你接受了建議，精心上餌，像完成一件工藝品。有那麼一刻，你想到了追求妻子時的情形，如此投入、如此有耐心，也只有那時候才做得到，這更證實了他比喻的妥貼。

沒過一會兒，夜光標還真閃爍起來，並輕微地浮動著。你剛要提竿，他制止住你，說再等等，這分明是魚兒在試探。你等待著，緊張的心提到了嗓子眼。安靜了片刻，浮標驀地下沉，他比你還激動，大聲催促：可以了，是時候了。

起竿時你感受到沉甸甸的重量，以為是大魚，弄上岸才發現是一尾小白條。你有些失望，心生怨艾。大家都在同一片水域垂釣，間隔不過兩三米，好運為什麼不照顧你？你只能自我安慰，好歹上貨了，沒有「空軍」，不至於讓別人既過意不去，又看你笑話。

你重新上好餌料，心裡踏實了許多，其實上不上魚你都能接受。當然了，上一條大魚或五條小魚的假設仍然成立，你的心理預期不會變。

手機發出短促的鈴音，提示收到一條微信消息。你心下湧起一陣狂喜，才剛釣到魚呢，那個假設就兌現了？同時又掠過一絲忐忑，這麼快就通知你，不會沒戲了吧？

要不要看？你一時拿不定主意，許多時候希望越大，失望就越大。不看吧，心裡更慌、更沒底。就算是不好的結果，無非擊碎釣魚與好運之間的聯繫，兩者毫不相關，迷信只是迷信，這本身就是一件再尋常不過的事。（七）

微信 釣魚

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