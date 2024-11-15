星星的孩子（全文完）

美薇苦笑笑，說：不吃了，你的心意我領了。眉眉是無論如何，堅持不了那麼長時間的。我還是先走了。

兩年後的一天，江玲在唐人街買東西，突然聽到有人叫她。江玲回身看，原來是張邁。張邁穿一件半新的皮夾克，頭髮和鬍子都理得很整齊，看上去很精神，神態安詳，看江玲時，眼睛裡有一種含蓄但是快樂的光芒。

張邁說：你還好嗎？江玲說好。孩子們呢？都好。安麗已經上學前班了，感謝上帝，她真是個聰明活潑的好孩子。劉安呢？也好，他已經走出了青春期，慢慢學會了一些與人交往的方式。現在在一個動物保護中心工作，有一份穩定的生活，我也很放心了。

江玲又問張邁的生活，張邁說還好。兒子在一個彩繪工廠工作，張邁驕傲地說。我同那裡的老闆說了兒子的情況，他不僅沒辭退他，還對他特別照顧。他畫得好極了，你都沒看見。他畫得太入迷，叫他吃飯都不吃。張斌這樣說著，就笑，非常驕傲。

兩個人就沿著小街向下走。正值秋天，落英繽紛，連日裡蒙特婁正是印第安的夏天，陽光明媚，是進入漫長冬天之前最後一個美麗的時光。

江玲說：我真喜歡這個季節。一半的葉子在樹上、一半的葉子在地上，樹上樹下，好像形成一種交響，天地真大。

張邁笑笑，說：我還是第一次聽你感慨自然，你說得很美。

江玲溫婉而安靜地笑笑，太多的順天應命，讓她的笑看起來有一種讓人心酸的淒美。皇家 山就在眼前，優美的緩坡形成一道蜿蜒的線條，看起來就像一幅美麗醉人的油畫。兩個人就這樣站著，慢慢融進這幅畫裡，成了油畫的一部分。（全文完）