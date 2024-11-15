潘建榮說：「哦，對對，我糊塗了。我把你當成是覺夏了。」

許知春說：「我今天已經跟學校打好招呼了，周五的時候我去接她來。」

潘建榮說：「好。」又說：「我想龍哥。我夢裡也有他，他還是穿著喇叭褲、戴著霹靂手套，就站在法場街的青瓦上，那模樣，太神氣了。」

「他跟你說什麼了嗎？」許知春問。

潘建榮搖了搖頭，「他什麼也沒說，就是那樣看著我笑。他還是那麼年輕。」

潘建榮又陷入到回憶中去了，他又提起了那些和許海龍打打殺殺的日子。最後他說：「可惜啊，那條街已經拆了，要不然真的想再回去那裡看看。」

許知春靜靜地聽著，終於還是忍不住問：「叔，如果你能再選一次，你還會不會去法場街？」

潘建榮沉默了好久，最後才說：「如果沒有法場街，龍哥他們說不定現在也還活著。」又嘆了口氣，「但如果沒有法場街，這世界上也不會有你和覺夏，我也永遠不會認識龍哥。所以，你讓我怎麼說呢？」

潘建榮的口氣幽幽的：「當時我和你嬸子都商量好了，等到龍哥出來了以後，我們就把他接過來。到時候，你們父女倆，還有我們倆，咱們四口人在一起生活。誰能想到，進去的第二年，他的身體就不行了，保外就醫的手續都還沒辦完，就說人已經走了。如果不是在法場街敢拚敢闖，打打殺殺地受過傷，龍哥的身體也不會那麼弱。」

這還是潘建榮第一次主動提起許海龍進監獄 的事。許知春順勢問：「叔，當時我爸進監獄，到底是怎麼回事？」

一直以來，這是她在叔叔、嬸嬸面前不能提的話題，它和趙金月臉上的疤到底是怎麼來的這件事一樣，都是禁忌。那塊疤覆蓋住了嬸嬸左邊大半部分的臉，牽扯著整張臉的五官都變得扭曲。（一八）