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夜釣（六）

羊亭

「魚群的挑逗就更別提了，像極了有些女人的欲拒還迎；一旦上鉤，心裡簡直樂開了花，還特別激動。到手的魚，要嘛拱手給人，要嘛開腸破肚，菜刀相向，就像久而久之，兩個人免不了吵鬧，甚至動手，最後分開。」

你懷疑他在暗指你，可你們並不相識，他不可能知道你的事。他的比喻恰當、形容貼切，但你仍試圖反駁他。你說：「一輩子相安無事呢？」

「一輩子相安無事，那就是你好我好，大家都好囉，就好比釣來的魚不送人也不殺掉，而是養在塘子裡、魚缸裡。」

這他也能聯想到一起，雖然有些缺乏說服力，但也不是完全生搬硬套。你不得不承認：「看來好多事和釣魚都是一樣的。」

「絕對一樣，所以說，釣魚其實是門哲學。」

他的夜光標激烈地一陣抖動，迅疾沉入水底，魚竿也被拖出去好遠，他急忙拽竿。魚的力度很大，將釣線拉得呼呼作響，顯然是條大魚。他朝你喊：「幫我拿一下抄網。」你們費了好大功夫，總算把那條草魚弄上岸，和先前那條鯰魚個頭相當。

他喜不自禁地說：「你看，運氣來了，擋都擋不住。」

你無比羨慕，但裝作若無其事。你非常渴望能釣到大魚。原來垂釣時，以釣到魚的大小、多少，衡量時運的好壞、高低，這也是個人的迷信。不過在這樣的假設中，你既找到了樂趣，一次次獲得希望，也重拾了生活的動力。眼下，你比任何時候都需要好運氣。

被原來的單位辭退後，你嘗試過各種工作，銷售、跟貨員、送外賣……但都不長久，你甚至想，要不要去物業公司當保安。前些天，以前的老同學、現在的工商聯主席說，他那裡有個編外人員的職位挺適合你，需要內部研究一下，讓你等他通知。這幾天你時刻關注手機，可手機一直很安靜，像一動不動的夜光標。

要是今天能釣到大魚，或者五條以上小魚，那就說明你的運氣尚可，有望得到這份工作。久久盯著浮標不眨眼，你感到頭暈眼花，於是低頭使勁揉了揉眼睛。

「朋友，你不看看魚餌還在不在？」他再次提醒你，「就算再不走運，小魚也該上一條了。」

你提起魚竿，久未垂釣，晃蕩了好半天才捏住魚鉤。（六）

釣魚

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