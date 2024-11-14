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星星的孩子（二三）

陸蔚青

如果劉安因此改變了他的某種特質，是不是祥子用他的生命換回的？祥子啊，你的給予實在是太大了。

那天她聽到許多故事。有一個人講他兒子十八個月時，對她講了最後一句話，那時她在給他洗澡。兒子十八個月就能說完整的句子了，他說：媽媽，你別把我摔了。從此以後，他再也沒說過話。他得了自閉症。

還有一個母親，她的大兒子是自閉症，但二兒子是正常孩子。後來她懷孕了，沒想到生了雙胞胎，沒想到雙胞胎都是自閉症。她說：我現在關心的不是患病的孩子，而是那個正常的孩子。我不能想像，在未來的日子裡，他怎樣去照顧那三個自閉症的兄弟。

有一天江玲說，把美薇請來大家聚一下，也是為了表達自己對美薇的感激之情。美薇來時，帶女兒眉眉一起來的。大家坐在後院裡聊天。張邁的兒子長得高高大大，很帥氣，一進門，就樓上樓下轉了一圈，然後坐在桌子旁。張邁把書包打開，拿出準備好的紙和筆。張洋洋不說話，就趴在桌上畫畫。眉眉卻坐不住，在後院轉來轉去。

美薇羨慕地對張邁說：看你兒子多好，多安靜。我們眉眉，是不能離開人的。

張邁說：那是你沒找到她喜歡的東西吧？你要注意她的愛好，他們這些孩子，很多是很聰明的。我以前看到一個資料，說這種孩子很多在五歲之內，大腦比正常孩子發育得好。

美薇嘆口氣說：這資料我也看過。不過醫生說自閉症有四類，眉眉屬於狂躁型，就是坐不下來。剛說到這裡，眉眉來了，鬧著要回家。美薇怎麼勸也不聽，就說：你們玩，我先回去了。江玲說：那怎麼行，飯還沒吃。（二三）

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