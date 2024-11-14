聽說死者是她的情人，也有人說他們是夫妻。男人平時三天兩頭家暴 女人，女人忍無可忍，晚上趁男人喝了酒，朝他後腦勺一悶棍就給解決了。

後來一段時間，小城的男人們開玩笑，說一定要對老婆好點。萬一惹她不開心，搞不好就讓你身首異處。

那時候你和妻子已然貌合神離。雖然你們早就分床睡，但你仍然不敢睡得太死。你在床上翻來覆去，思忖著是被捂死好，還是朝胸口來一刀直接。或者在飯菜裡下毒、水裡放安眠藥，你稀裡糊塗便長眠不醒？妻子的任何舉動都變得可疑，你得時刻保持鎮定和清醒。

你轉念想，與其這麼心驚膽戰，還不如先下手為強，可是總得有個理由、有個契機。直到你發現她有了外遇，是商務局的一個副局長。這理由來得倒挺及時，但一到關鍵時刻，你就缺乏決斷的勇氣。你勸慰自己，你們還沒到你死我活的地步。而且到這樣的時刻，你想到的居然全是她的好。你們談朋友和剛結婚那會兒，她小鳥依人，不是個刻薄要強的人，她曾經那麼美好、你們曾經那麼美好。說到底，你們還是敗給了時間和生活。

要是換做現在，你會不會表現得更決絕些？你想應該也不會。以你的性格，自己把自己解決掉，也斷然不會那樣傷害別人。

「整整兩年，我沒有碰過魚竿。後來看到別人釣魚 ，我的手會不自覺地發抖，做出提竿的動作，專家說這叫肌肉記憶。肌肉都還記得，心裡能不難受嗎？」他說，「當我重新拿起魚竿，整個人一下就舒坦了。但是直到現在，我也絕不會去那條河。」

你說：「其實也沒什麼，時間久了，惡臭、霉運、恐懼都不復存在。水在流動、空氣在流動，連時間都在流動，水草長了一茬又一茬，什麼都是新的。」

「是這個道理。沒過多久，那兒不照樣擠滿了釣魚的，可我就是過不了心裡那道坎。」他轉身上好魚餌，將魚鉤拋入水中，又說：「經歷過這件事，我覺得吧，兩口子過日子跟釣魚也是一樣一樣的。」

他不愧是釣魚的老手，什麼事都能和釣魚相提並論。

「上餌好比對感情的投入，有心遠遠不夠，你還得細緻些；等待浮子的動靜和等待女友的回覆差不多，同樣迫切、焦慮、緊張。」（五）