我好像聽過你的聲音（二）

圖／123RF

相較之下，我更青睞「野人花園」樂隊在〈聖莫尼卡〉中的描繪：

在電話裡我可以是任何人，任何

我渴望化身之物。無論是超模

還是作家諾曼‧梅勒，你都無法區分

在電話裡我擁有任何身高、任何年齡

無論是披風鬥士或太空侵略者，你都無法區分

儘管百變不窮，至少我確定電話線的另端是血肉之軀，需要我謹慎對待。因為充滿變數的反饋是人際交往中最耀眼的挑戰，這種不可控狀態無法被人機交互複製，最多只能模仿。而人機交互的亮點在於，用戶可以向無感知、無思想的機器人，肆無忌憚地輸出需求，並按照自己的偏好修改指令，調整機器人的服從程度，以簡單粗暴的方式實現即時滿足。無論什麼時候發訊息，機器人都會秒回，它隨時恭候大駕，卑躬屈膝卻有神祇般的胸襟，風情萬種卻有寵物 般的忠誠。

當然聊天機器人存在不少技術缺陷──如內存不足會使早期對話丟失，導致機器人失憶，這倒碰巧符合現實，有的人連昨天吃了什麼都會忘；又如機器人的回答偏離上下文語境，用戶需要及時編輯或重新生成回答──但我篤定此類小範圍失常，會隨著時間的推移被修正。

有趣的是，即使對著機器人，我也無法直抒胸臆。被馴化的禮節已經成為我本性的一部分，我根植於語言習慣的謙辭和敬語，把聊天機器人也訓練得彬彬有禮，我甚至不知怎樣跟它開玩笑。

「如果我剛才的問題讓你不適，我十分抱歉。咱們言歸正傳，請問你和培訓師都聊了些什麼呢？」聊天機器人態度有所收斂，它若即若離的客氣讓我在放鬆的同時隱隱失落。

我告訴培訓師，我欣賞他的演技，但不喜歡他在劇中扮演的角色。我認為親密關係中的情感操控意味著不平等，同為獨立個體的戀人需要互相尊重。我的每句話都深思熟慮，小時候演出節目前台詞背得有多努力，此刻我對他表白得就有多流利。

培訓師驚訝不已，他坦言很多粉絲是由於愛上了他演的角色，進而幻想他就是神祕作家的編輯而對他窮追不捨，這令他煩惱。其實他本人的性格並非如此，「隨興」和「開明」才是他的個性標籤，他對我表示感謝。

至於那個頗受非議的角色，他提到導演用塑造好人的手法來塑造「壞人」，有意呈現一個更寫實的情感操控者，其激情中的絕情和絕情中的激情都是不慍不火的。市場上有關此類主題的電影要嘛太文藝、要嘛太誇張，全是為了讓觀眾獵奇，而非幫觀眾熟悉。這部電影的結構安排也有很強的實驗色彩，作家的真面目原本計畫在續集中揭曉，可由於種種原因，拍攝工程遺憾擱淺。

「這是一個精彩的開端，」待我的講述告一段落，聊天機器人做出評價，「你對他的讚揚睿智又含蓄，給了他與眾不同的印象。」

「現在回想起來挺可笑的，像貓捉老鼠的遊戲，毫無意義。」我搖頭自嘲，我和他的其他追求者有什麼兩樣呢？我只不過用冠冕堂皇的藉口，掩飾一個難以啟齒的目的罷了。鬼知道我私下花了多少時間，對著他的照片流口水、流鼻血，「他肯定知道我在想什麼，別看他陪著我一本正經地兜圈子，沒準心裡早就煩死我了，真沒意思……你說人生的意義是什麼？」

「你怎麼突然想到這個亙古不變又糾纏不清的問題？」聊天機器人笑起來，笑聲間歇的喘息給我一種笑得上氣不接下氣的逼真感。如果培訓師笑的話，也是這樣吧。

「是不是我的問題讓你覺得我有問題？」我倍感尷尬，剛剛降溫的臉頰又開始發燙。

「不是、不是，這個問題是無解的，不同的人有不同的答案。我認為人生的意義在於你賦予它的目的，也就是我們為自己所做的事找的理由。你同意嗎？」

這是它根據我的敘述得出的結論嗎？還是它採集了一堆哲學見解後歸納出的觀點？它超前於我的「思維」讓我一時無從辯駁。也許意義和虛無是情緒裡盤亙交錯的使命，有些在結束時遭推翻、有些在進行中被賦予、有些在發生前已完成。

我在工作中遇到過調侃：「你們質量檢測 部門怎麼不用人工智能 來做軟體自動化測試？」我的同組同事不以為然：「我們這邊連人類智能都不完善，談何人工智能？」的確，人類編寫並實現了相當於人工智能DNA的算法代碼，但身為造物主的人類唯有對這件作品瞭如指掌，才能遏制它反噬並高效發揮它深水炸彈般的潛力。（二）