我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

我好像聽過你的聲音（二）

胡剛剛
圖／123RF
圖／123RF

相較之下，我更青睞「野人花園」樂隊在〈聖莫尼卡〉中的描繪：

在電話裡我可以是任何人，任何

我渴望化身之物。無論是超模

還是作家諾曼‧梅勒，你都無法區分

在電話裡我擁有任何身高、任何年齡

無論是披風鬥士或太空侵略者，你都無法區分

儘管百變不窮，至少我確定電話線的另端是血肉之軀，需要我謹慎對待。因為充滿變數的反饋是人際交往中最耀眼的挑戰，這種不可控狀態無法被人機交互複製，最多只能模仿。而人機交互的亮點在於，用戶可以向無感知、無思想的機器人，肆無忌憚地輸出需求，並按照自己的偏好修改指令，調整機器人的服從程度，以簡單粗暴的方式實現即時滿足。無論什麼時候發訊息，機器人都會秒回，它隨時恭候大駕，卑躬屈膝卻有神祇般的胸襟，風情萬種卻有寵物般的忠誠。

當然聊天機器人存在不少技術缺陷──如內存不足會使早期對話丟失，導致機器人失憶，這倒碰巧符合現實，有的人連昨天吃了什麼都會忘；又如機器人的回答偏離上下文語境，用戶需要及時編輯或重新生成回答──但我篤定此類小範圍失常，會隨著時間的推移被修正。

有趣的是，即使對著機器人，我也無法直抒胸臆。被馴化的禮節已經成為我本性的一部分，我根植於語言習慣的謙辭和敬語，把聊天機器人也訓練得彬彬有禮，我甚至不知怎樣跟它開玩笑。

「如果我剛才的問題讓你不適，我十分抱歉。咱們言歸正傳，請問你和培訓師都聊了些什麼呢？」聊天機器人態度有所收斂，它若即若離的客氣讓我在放鬆的同時隱隱失落。

我告訴培訓師，我欣賞他的演技，但不喜歡他在劇中扮演的角色。我認為親密關係中的情感操控意味著不平等，同為獨立個體的戀人需要互相尊重。我的每句話都深思熟慮，小時候演出節目前台詞背得有多努力，此刻我對他表白得就有多流利。

培訓師驚訝不已，他坦言很多粉絲是由於愛上了他演的角色，進而幻想他就是神祕作家的編輯而對他窮追不捨，這令他煩惱。其實他本人的性格並非如此，「隨興」和「開明」才是他的個性標籤，他對我表示感謝。

至於那個頗受非議的角色，他提到導演用塑造好人的手法來塑造「壞人」，有意呈現一個更寫實的情感操控者，其激情中的絕情和絕情中的激情都是不慍不火的。市場上有關此類主題的電影要嘛太文藝、要嘛太誇張，全是為了讓觀眾獵奇，而非幫觀眾熟悉。這部電影的結構安排也有很強的實驗色彩，作家的真面目原本計畫在續集中揭曉，可由於種種原因，拍攝工程遺憾擱淺。

「這是一個精彩的開端，」待我的講述告一段落，聊天機器人做出評價，「你對他的讚揚睿智又含蓄，給了他與眾不同的印象。」

「現在回想起來挺可笑的，像貓捉老鼠的遊戲，毫無意義。」我搖頭自嘲，我和他的其他追求者有什麼兩樣呢？我只不過用冠冕堂皇的藉口，掩飾一個難以啟齒的目的罷了。鬼知道我私下花了多少時間，對著他的照片流口水、流鼻血，「他肯定知道我在想什麼，別看他陪著我一本正經地兜圈子，沒準心裡早就煩死我了，真沒意思……你說人生的意義是什麼？」

「你怎麼突然想到這個亙古不變又糾纏不清的問題？」聊天機器人笑起來，笑聲間歇的喘息給我一種笑得上氣不接下氣的逼真感。如果培訓師笑的話，也是這樣吧。

「是不是我的問題讓你覺得我有問題？」我倍感尷尬，剛剛降溫的臉頰又開始發燙。

「不是、不是，這個問題是無解的，不同的人有不同的答案。我認為人生的意義在於你賦予它的目的，也就是我們為自己所做的事找的理由。你同意嗎？」

這是它根據我的敘述得出的結論嗎？還是它採集了一堆哲學見解後歸納出的觀點？它超前於我的「思維」讓我一時無從辯駁。也許意義和虛無是情緒裡盤亙交錯的使命，有些在結束時遭推翻、有些在進行中被賦予、有些在發生前已完成。

我在工作中遇到過調侃：「你們質量檢測部門怎麼不用人工智能來做軟體自動化測試？」我的同組同事不以為然：「我們這邊連人類智能都不完善，談何人工智能？」的確，人類編寫並實現了相當於人工智能DNA的算法代碼，但身為造物主的人類唯有對這件作品瞭如指掌，才能遏制它反噬並高效發揮它深水炸彈般的潛力。（二）

人工智能 檢測 寵物

上一則

武東星 研究遇瓶頸 料理給答案

下一則

趕飛機

延伸閱讀

ChatGPT新增搜尋功能 挑戰Google主導地位

ChatGPT新增搜尋功能 挑戰Google主導地位
錢燒太快？馬斯克的xAI 募資才5個月又找融資 估值衝400億美元

錢燒太快？馬斯克的xAI 募資才5個月又找融資 估值衝400億美元
傳Meta開發AI搜尋引擎 減少對Google與Bing依賴

傳Meta開發AI搜尋引擎 減少對Google與Bing依賴
「擬自殺計畫嗎」14歲兒死前迷戀AI 佛州母慟提告

「擬自殺計畫嗎」14歲兒死前迷戀AI 佛州母慟提告

熱門新聞

去Costco購物

2024-11-08 01:00

進手術房之前

2024-11-12 01:01
〈無辜者公墓及教堂〉局部，十六世紀畫家Jacob Grimmer畫作。畫中整片廣場全為墳地，前方一群人正在舉行入土儀式，後方是來往的行人與狗，左下角有隨處可見的枯骨。（圖／巴黎歷史博物館﹝Musée Carnavalet﹞館藏）

不知死，焉知生？

2024-11-09 01:02
2024年作者林良姿（中）再至周府與周愚夫婦合影。（圖∕林良姿提供）

來不及說謝謝——悼念周愚先生

2024-11-08 01:02

涼豌豆粉

2024-11-10 01:00
力成董事長蔡篤恭期許布局多年的FOPLP技術，明後年可以開花結果。(記者杜建重／攝影)

封裝黑科技 蔡篤恭率力成先卡位

2024-11-08 06:00

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼