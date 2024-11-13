她感到了一種空洞，空洞中又含著一種飽滿。她就在這樣空洞而飽滿的異樣情緒中，潸然淚下。當開始時的熱淚盈眶，變成一種像瀑布一樣控制不住的熱淚橫流時，她真正感到酸酸苦苦的心，在一點點傾倒出來。雨水和著淚水，打濕了她的臉和身體，她嗚咽著，終於號啕大哭。沒有人看到她五內俱焚的呼天搶地，因為在隆隆作響的瀑布聲裡，每個人都在叫喊，卻沒有人聽到即使是對面人的聲音。

宇宙是如此之大、自然是如此強壯，它們那麼輕易地就把人的喜怒悲哀，淹沒在它的懷抱裡。人生與之相比，竟然渺小如斯。

她拉著劉安和安麗，把他們緊緊擁在懷裡。她向上方仰望著，好像能夠看到劉祥一樣。她對他說：我會活下去，為了我們的孩子們。

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素素說：社區有一個自閉症家長群，你應該去。她拉著江玲的手說：我會同你一起去，好不好？

江玲進到會堂時，見不大的會堂坐滿了人。她有點驚訝，她沒有想到，有這麼多自閉症患者。

在那裡，她認識了韓美薇和張邁。美薇的孩子是暴力型，張邁的兒子是白癡天才。

星星的孩子。她的眼淚流下來。是的，我們每個人都是天上的一顆星星，在天上的星星，都會發光。就像祥子，在天上也還在默默地望著我們。還有劉安，他也是一顆會閃亮的星星。

劉安坐在江玲身邊，安靜地看著。自從父親去世後，他長大很多。他不再提那些無理要求，他想讓媽媽高興一點。

江玲說：你會照顧媽媽和妹妹嗎？劉安點頭說：我會的，媽媽。

江玲抱著劉安的頭，放聲大哭。她哭她的命運，也哭劉祥的命運。（二二）