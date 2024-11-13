「可他看樣子還是不死心呢！竟然還找到電視台去了。怎麼，他想找你們攝製組去我家門口堵我，然後曝光我？」

「這個應該不至於。」凌宇騫說，「而且即使我們有做節目的意向，節目組也得事先先聯繫你。如果你不同意，我們是不會做這期節目的。」

「我不明白，幹麼非得認我這個親人呢？從來就沒有見過、沒有打過交道，也沒有什麼感情。莫名其妙地就冒出來說要認親。」許知春問，「還有，方雲輝不是許海峰的代理律師嗎？認親還要找律師？難不成我不接受，他們還要告我？還是他們是富豪，有什麼遺產讓我繼承，需要方雲輝幫著辦手續啊？」

許知春用有些無賴的口氣說，她還從來沒有在凌宇騫面前用這種語氣說過話。只是現在她也不想再在凌宇騫的面前裝了。況且，就算是繼承親爹許海龍的遺產，她許知春也不可能再跟許家的人有什麼關係。

「這一點我也好奇，所以我也做了點調查。結果發現這個方雲輝不僅是許海峰的代理律師，還是許海峰女兒的未婚夫。」

「哦？」許知春來了興趣。

「許海峰的女兒，也就是你生物學上的堂妹，得了尿毒症。我怕他們來認親，是看上了你的腎。」凌宇騫突然壓低聲音說。他臉上露出擔心的神色，「我知道你這個人太善良，我就是怕你吃虧，所以才過來跟你說一聲。我已經給我們組裡的人發話了，這個節目我們不做。但我看許家人的樣子，怕是不會輕易放棄。做節目這麼久了，這樣的人我見得多了，上節目演苦情戲，道德綁架你。到時候你如果不答應，他們即使不能得逞，也能看著你被觀眾和網民口誅筆伐。」

許知春嘆了一口氣。（一六）