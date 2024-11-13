他趕緊起竿，太沉了。他很努力，魚竿被拉成了圓弧，水下的東西仍一動不動。

釣友們都跑過來幫忙，有的幫他提竿、有的忙著拉線、有的去拿抄網。可他們使出渾身解數，巨物還是潛藏水底，釣線都快要被拉斷了。他們無不羨慕地說，這貨起碼二十斤往上。他心裡美滋滋，同時非常擔心，要是大魚脫鉤，或掙斷釣線，那就太可惜了。

幫忙的釣友越來越多，大家一邊出力、一邊吆喝。釣線終於能拉動了，期待之物漸漸浮出水面，竟然是一個黑色塑膠袋。口袋上打了個結，剛好被魚鉤不偏不倚勾住。他們七手八腳地把口袋弄上岸，發出陣陣惡臭，直覺告訴他們肯定不是魚。

他取下魚鉤，端詳著鼓鼓囊囊的塑膠袋，打結處似乎有血污滲出。他們慫恿他打開看看，他有種不好的預感，待在原地不為所動。總有心急膽大的，上前三五兩下打開，臭氣更加強烈，裡面的東西白生生像蓮藕。

那人湊近了細看一陣，突然一個彈跳，然後邊跑邊喊：「操！是……是……是人，死人……死人的手。」

所有人都一陣驚呼，立即作鳥獸散。他連漁具都沒來得及收拾，便跟著大家一起跑，好像那些不完整的屍體會追上他們。跑出好遠，大家才停下來，居然有兩個被惡心得在路邊嘔吐。過了好久，才有人提議報警。

員警很快就來了，迅速拉起警戒線。兩個年輕員警留下來問他們些問題，其他的都去了現場，在那邊好一通忙活。天色向晚，還一直有員警在河邊走來走去，用你們落下的魚竿往水裡捅，甚至去了更遠的下游。

他問可不可以幫他把魚竿收上來，年輕員警說：「魚竿你要不成了，這可是重要的證物。就算我給你撿回來，你還要嗎？」

他說：「碰上這種倒楣事，損失魚竿不說，弄得我那兩年都提不起釣魚 的興致。」

你知道這件事，當年曾轟動一時，小城許多人都知道。案子沒兩天就破了，天網監控系統輕輕鬆鬆就鎖定了犯罪嫌疑人，是個女人，三十來歲。她從棚戶區的出租屋出來，裝了五個黑色塑膠袋，分兩次騎電瓶車去濱江公園的豁口拋屍。

鄰居回憶起當天晚上的情形，說電鋸的聲音至少響了兩個小時。他們以為是在搞裝修，萬萬沒想到是分屍。（四）