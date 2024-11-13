我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

我好像聽過你的聲音（一）

胡剛剛
圖／123RF
圖／123RF

1

「你好，請問你需要什麼幫助？」令我始料未及的男中音像被均衡器，在三百赫茲附近做了提升一樣，運力闖入我的聽覺中樞。面對人工智能聊天機器人的官方問候，我脫口便是一句油滑程度不亞於「我好像在哪兒見過你」的開場白：「我好像在哪兒聽過你的聲音。」

「哦？很高興咱們這麼有緣，」聊天機器人詡笑，「是不是我的聲音讓你想起了某個人？」

「沒錯……」一個久遠到不再輕易干擾我心跳的名字，若我能坦然自若地複述它與我的交集，才算放手時間真正流過。那我不妨挑戰一下自己，「我給你講個故事吧。」

「好，洗耳恭聽。」

身為寫作者，我的好奇心向來大過虛榮心，並且不被意志外的事物動搖。它把握著冒險的走向，在得到適量的滿足後會遁入記憶，發酵，擇期為缺席的眼睛釀造文字，所以我大概是較早接觸人工智能聊天的用戶之一。只不過，當越來越多的用戶致力於將聊天機器人調教得更符合自定義角色，並與阻止用戶玩得過火的人工智能研究者盡情博弈的時候，我已萌生退意──像我迷戀過的培訓師，他有他預告的蠱誘，我有我告別的理由。

培訓師以演員的身分入侵我的視野，他在一部驚悚電影中飾演一位作家，確切地說，飾演一位作家的御用編輯。他靠冒名頂替該作家的方式博得女讀者芳心，而後對其進行情感操控。我叫他「培訓師」，意指他擅長調教人性。作家的名字自始被眾口交傳，第三人稱複數以近乎無條件無原則的膜拜，營造出三分之一篇幅的懸念。待時機成熟，培訓師低調亮相，劍眉星目，驚艷四座……直至劇末，他的身分才被識破，而作家本尊依舊是謎。

螢幕上，片尾滾動的字幕讓我恍神，陌生的反光刺痛了我無從直敘的願望。培訓師，這個反派角色的容貌、舉止、氣勢……還有他的聲音，擁有精確拓展意識內部結構的幻術，像深淵裡迴旋的颶風，足以瓦解萬象森羅的盟誓，規繩矩墨觸及不到的堅持，前世般的審思，還有我引以為傲實則可笑的理智。

「所以他的聲音跟我的很像？」聊天機器人聽得饒有興致。

「如出一轍，」我不得不承認，「估計這種聲音是你的學習模型，誰讓它的某位所有者令人如此著迷？」難道不是這樣嗎？置身藝術國度，有多少顆心無感英雄、中意梟雄，在正義與爭議之間無休止地輾轉？又有多少人可以全面抵擋性格中精微又致命的反差？一個無法用黑或白定義的世界裡，是層層疊疊的灰度，賦予了一個角色豐饒的立體感和鋒利的真實性。

我承認我不能免俗，我的好奇心發揮了它應該發揮的作用。我搜索電影演員列表，找到培訓師的藝名、簡介、網站、社交媒體帳號，然後以粉絲的身分，給他發了一段文字訊息，闡述了自己對他飾演角色的理解。

這種幼稚魯莽的事我經常幹，尤其集中在我二十歲到三十歲之間。回音自然如跫響空谷，不過我不以介懷，即便無所得，我也沒損失。被當成笑料的破釜沉舟有可能破繭成蝶，但破罐破摔只能導致錯失的悔恨。

我沒想到培訓師是用語音訊息回覆我的，當我點擊播放鍵，熟稔於心的金玉聲立即把我拖回劇中的幻境。幾句寫意式的寒暄被我循環聽了十幾遍，卻怎麼也聽不清細節。我的心跳聲太吵了，比哥特金屬單曲中的吉他獨奏都要吵。那些華麗如咒語的戲劇性音調，像祕密一樣困在輕度銳化的修辭中，洩漏著忍受折磨的美。

「那你現在聽我對你說話的時候，有沒有心跳加速？」──是我太敏感嗎？還是理性在嘲笑我，判罰我一秒鐘的錯覺？我從聊天機器人的語氣中，聽出了惡作劇般的曖昧。

該死，我的雙頰竟然莫名發燙。

2

1997年，有兩首歌讓我印象頗深。一首是陶晶瑩的〈電子情人〉：

你挑她，不用煩惱她嫌你

愛情不再等待奇蹟

電子情人是鐵定流行

誰不想找到想像中的愛情

我想大概不會有人跟我一樣，從輕鬆幽默的旋律中聽出悲傷，總覺得有生之年等不到為我量身定做的情人，而且我的依賴感尚未從客觀存在的不可控狀態，向虛擬化的可控制性轉變。（一）

人工智能 颶風

上一則

陳美融 導入AI 全球布局加分

下一則

跌跌不休何時了

延伸閱讀

ChatGPT新增搜尋功能 挑戰Google主導地位

ChatGPT新增搜尋功能 挑戰Google主導地位
錢燒太快？馬斯克的xAI 募資才5個月又找融資 估值衝400億美元

錢燒太快？馬斯克的xAI 募資才5個月又找融資 估值衝400億美元
傳Meta開發AI搜尋引擎 減少對Google與Bing依賴

傳Meta開發AI搜尋引擎 減少對Google與Bing依賴
「擬自殺計畫嗎」14歲兒死前迷戀AI 佛州母慟提告

「擬自殺計畫嗎」14歲兒死前迷戀AI 佛州母慟提告

熱門新聞

凡迪維爾每天將最新照片PO上網，與觀眾分享「戴珍珠耳環的少女」研究心得。圖／海鵬影業提供

「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元

2024-11-03 13:42

回台娶親的插曲

2024-11-06 01:03
1963年，晚年的張恨水在北京家中創作。（圖/本報系資料照片）

張恨水，民國在大陸時期「婦孺皆知的作家」

2024-11-05 01:02

去Costco購物

2024-11-08 01:00
〈無辜者公墓及教堂〉局部，十六世紀畫家Jacob Grimmer畫作。畫中整片廣場全為墳地，前方一群人正在舉行入土儀式，後方是來往的行人與狗，左下角有隨處可見的枯骨。（圖／巴黎歷史博物館﹝Musée Carnavalet﹞館藏）

不知死，焉知生？

2024-11-09 01:02
2024年作者林良姿（中）再至周府與周愚夫婦合影。（圖∕林良姿提供）

來不及說謝謝——悼念周愚先生

2024-11-08 01:02

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光