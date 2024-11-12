江玲把車停在機場的停車場裡，帶著兩個孩子上了去古巴 的班機。

在古巴，到處是紅男綠女。隔壁的房間，住的是一對西班牙人。每個來古巴玩的人，都是興高采烈的，這對西班牙人卻驚奇地發現，只有這個中國女人，臉上掛著淚痕。

古巴的美麗並沒有讓江玲改變計畫。她在想，跟孩子們留下美好記憶。有時她是矛盾的。每次劉安要照像時，她都很矛盾。她想留下自己的影子，又怕留下。她走了，兩個孩子怎麼辦？她曾想過帶他們走，但她下不了手。

下一站，她帶孩子來到尼加拉大瀑布。瀑布喧嘩著、咆哮著，水凌空而落時，激起漫天的水霧，好像揮之不去的雨水。劉安在跳躍的水霧中，像全船所有人一樣，發出快樂的喊叫，安麗更是跳躍不已。孩子的世界，一個多麼容易滿足又多麼容易遺忘的世界，江玲心酸地想。在心酸中，莫名的卻有有一絲慶幸，這一絲別樣的情感把她自己嚇了一跳。

她最終明白了她的慶幸，她看到孩子們還會這樣快樂地呼喊，沒有被生活打跨。她的心，突然間柔軟了許多。在劉祥走後，她第一次用愛撫的眼光看孩子們。在這之前，她都不敢看他們。

江玲站在瀑布下，淚水流了一臉。她好像看到劉祥的臉和他的眼睛。江玲在很長時間裡，拚命回想劉祥的眼神，每一次都是一片茫然。然而這次，她看到了劉祥安靜體貼的目光。那目光就像他們初戀時那樣。劉祥對她說：好好活著，為了孩子們，求你，好好活下來。

她的心，在轟鳴作響的瀑布中，像被清洗過一樣。（二一）