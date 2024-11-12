「我知道怪我，昨天你都忙了一整天了，我還腦子一熱，跟你說了那事。難怪你沒睡好。」凌宇騫說，「不過我也是好心，怕那個方雲輝又去找你，弄你個措手不及。想提前給你說一下，讓你有個心理準備。」他望著許知春的臉，「你不會嫌我多事吧？」

許知春搖了搖頭，擠出一個笑，「怎麼會？」許知春故作輕鬆地喝了一口冰美式，「凌大哥你也是一片好心。」

「你不怪我就好了。但是說實話，我心裡倒是滿傷心的。咱們認識這麼久了，沒想到知春你還是把我當外人。」凌宇騫沒頭沒腦地說，口氣裡都是寂寥。

「怎麼突然這麼說？」許知春問。

「你家裡的事，你從來都沒有告訴過我。我聽說的時候，也是嚇了一跳。」

許知春嘆了口氣，「凌大哥，既然你什麼都知道了，那你也應該明白我為什麼不喜歡跟別人說這些。」她低下頭，「家裡人死在監獄 ，這不是什麼光彩的事。」

「我說的不是這個。」凌宇騫望著她，「你叔叔病了，斷斷續續住院已經有一年了，你怎麼從來也沒跟我提過？你這不是把我當外人是什麼？」

許知春有點驚訝地望著他。他又接著說：「其實昨天下午我直接去了你公司找你，結果你們公司同事說你已經走了。我以為你是出去跑業務見客戶，結果打聽了才知道，原來你家裡人生病了。本來方雲輝他們聯繫節目組的事，我昨天就準備當面告訴你的。」他說：「知春，方雲輝之前找你，跟你說清楚認親的事了嗎？」

「說了，電話裡跟我說了。我當時就明明白白地告訴了他，說我對認親什麼的沒有興趣。」（一五）