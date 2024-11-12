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紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

嫌棄自己的湯姆（全文完）

李東文

湯姆警告何秀蓮，再不跟老馬離婚，他就要弄死老馬。

何秀蓮以為兒子只是說說氣話，沒想到他真的要弄死老馬。一天早上，老馬從房間出來，從頭頂跌下來幾塊磚頭，砸得他頭破血流。是湯姆設下的機關。

何秀蓮嚇得嘩嘩大哭，拿衣架打得湯姆屁滾尿流。

懷了二胎在家待產的小月被這一切驚嚇，影響了心情，導致兒子提前了大半個月出生。

小月生下個男孩，給家庭帶來了一絲亮色。

湯姆說看著嫌惡，想把兒子抱去浴缸淹死。他還是那句話：男人沒有一個好東西。

小月膽戰心驚，生怕湯姆真的將她的兒子淹死。她休完產假後辭職，全職在家帶孩子。

兒子九個月大時，小月提出了離婚。打愛上湯姆的那一天起，小月就期待他成長、成熟。可幾年過去了，他非但沒有成熟起來，破壞力還愈發嚴重，失望至極。更令小月無法原諒的是，湯姆一次又一次令她染上髒病。

令湯姆意外的是，在他離婚這件事情上，老馬和何秀蓮站在小月那一邊。最後達成協議，兩個孩子的撫養權屬於小月，母子三人仍然與老馬夫婦一起住在別墅，生活費用由老馬負責。如果小月以後不再跟別的男人結婚，可以一直住下去。別墅的產權，等老馬夫婦離世之後，轉到兩個孫子名下。

老馬買下一間小公寓給湯姆住，但湯姆只有居住權。

離婚以後，湯姆被逼搬至公寓，獨自一個人生活。

老馬失去了前進的動力，賣掉工廠……但閒下來的老倆口哪都不敢去，每天守在家中，防止湯姆過來毒害他們兩個寶貝孫兒。（全文完）

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