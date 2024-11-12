圖／薛慧瑩

你點頭認同。剛開始釣魚 那會兒，你也享受過「爆護」的成就感，甚至空鉤都能掛住魚鰭。這讓一旁釣魚的老手挺沒面子，不停挪地方，仍然被你接連上魚所打擊，最後只得悻悻而去。那時你正年輕，意氣風發、樂觀積極，覺得往後餘生充滿無限可能。後來生活並未遂願，糟心事一件接著一件，你拿起魚竿來到江邊，散心也好、逃避也罷，垂釣總會驅散一些東西。但你釣到的魚越來越少，也越來越小了。

「釣魚最吸引人的，不是釣到多大、多罕見的魚，而是你永遠不知道下一竿釣起來的是什麼。」說完這句意味深長的話，他便貓著身子，專注浮標的變化。

你想，其實人生也不過如此。你那麼渴望未知，卻永遠不知道未來會怎樣，明天會發生什麼。

他接連上了好幾條魚，似乎擔心自己發揮太好影響你。他胡亂將魚竿扔那裡，側身又給你遞菸。他說：「在河裡野釣，上鉤的東西真是千奇百怪，除了魚，水蛇、螃蟹、烏龜、鞋子、胸罩，這些我都釣到過。」他猛吸一口菸，「釣魚碰上的趣事當然也不少。上個月有天清早，天不見亮我就出來了。沒辦法，天氣好的情況下，得早點占釣位。那條河的那段距離，向來是釣魚人的必爭之地。放好漁具、安上椅子，天還暗沉沉的，於是我坐下來，準備小憩一會兒。後面的玉米地裡突然傳來窸窸窣窣的聲音，我把頭燈按亮，戴上，輕手輕腳地走過去，想要一探究竟。你怎麼也不會猜到，我發現了什麼。」

說著他自顧自地笑了起來。他很健談，說話挺有意思，做為釣友真是沒得說，免去你久不上魚的尷尬和無聊。

他止住笑，接著告訴你，呈現在他眼前的是四條直立的腿。其中兩條結實有力，青筋鼓暴，另外兩條纖細修長，白白淨淨。褲子褪到了腳踝處，一眼就能看出是一男一女。他頭上的燈光驚擾了他們，他倆急慌慌地提褲子，手忙腳亂地整理衣裳。男人幾步上前，一手放在眼前擋光，一手指著他的臉，制止他把燈滅掉。他認出了男人，是他們村的。男人也認出了他，緩和了語氣，掏出一包菸給他。

滅燈前他掃了一眼女人，燈光太強，只見白花花一片，看得並不具體。他回到剛才的釣位，天已矇矇亮。男人已經走遠，轉彎消失不見。藉著晨光，他看到女人的背影，也是他們村的。平時挺矜持，沒想到背著在外打工的男人，幹出這種事。

「這事我誰都沒告訴，連老婆都瞞著。」

你說：「這也算一次艷遇，至少是釣魚過程中一個有趣的插曲。」

「你恰恰說錯了，」他說，「這雖然有趣，但對釣魚的來說，實在是一件倒楣的事。」

你不解地問：「怎麼會是倒楣？」

「因為那天我一條魚也沒有釣到。唯一一次大魚上鉤，不但沒拉上來，還把線切斷了，魚竿也折了。」

除了身心潛在的問題，近來你沒碰上什麼過於倒楣的事，當然也沒什麼好事。日子平平無奇。你但願能釣到大魚，藉此給生活以希望、曙光。

「其實我想告訴你的不只這件事。」他停下沒一會，又開始滔滔不絕，「我想說的是，有些人看似形同陌路，其實暗裡如膠似漆。有些人天天生活在一起，卻時刻像敵人一樣在較勁。」

他說，在他的釣魚生涯裡，遇到最離奇，也是最倒楣的，是五年以前，一件驚動小城的事。

那天他半上午開釣，剛開始還行，收穫了幾條小魚。兩塊麵包胡亂解決了午飯，繼續拋竿起竿。河邊的釣友漸漸多起來，氣溫也漸漸升高，正是釣魚最好的時節。都是愛釣魚的，大家偶爾碰面，混了個臉熟，見面除卻寒暄，必定問問魚情和最近運氣如何。運氣不好的，會罵幾句粗話野話，運氣好的，不驕傲也不自喜，而是希望好運長久，獲得更大的喜悅。

但是那天大家的運氣都不怎麼樣，魚群在水面游得歡暢，時不時還躍出水面，就是不吃餌上鉤。午後，天色變得陰沉，似雨未雨，濕氣很重。有人乾脆脫去上衣打赤膊，仍然焦躁不已。其實與天氣毫無關係，不過這樣的天氣，除去釣魚，注定就應該發生點什麼。大家都沉默下來，四周出奇安靜，水中魚兒吐泡泡的聲音都聽得見。

他的浮標突然動了一下，彷彿沉悶的空氣裡吹進了清風。他站起身，想抬一抬魚竿，也挑逗挑逗戲耍他們的魚。旁邊的釣友說，一看就是小魚，或者過路的魚不經意碰到了餌。想想也是，如果是大魚被吸引，浮標會激烈晃動，然後毫不猶豫地沉入水底，主線拉得筆直，竿梢也會抖動起來。他剛坐下，浮標又動了，這回是上下浮動，並且迅速下沉。（三）