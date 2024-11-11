嫌棄自己的湯姆（八）

老馬氣得想踢老婆幾腳。湯姆雙眼一瞪大聲說：要我存錢，做夢！

因為老馬不肯給湯姆換車，父子關係進一步惡化。有天早上，老馬發現自己的大奔被人用鑰匙繞車劃了一圈。查看監控，是湯姆幹的好事。老馬黯然神傷，手扶著椅背，半天緩不過勁來。

又一段時間後，財務告訴老馬，工廠的銷售額嚴重下降，不知哪個環節出了問題。老馬心裡「咯登」一聲，第一感覺是湯姆在搞鬼。一查，果然是。

湯姆賣出去的產品比工廠定價高出來一大截，但多出來的部分落入他自己的口袋。不少熟客因為工廠毫無道理提價，轉投競爭對手的懷抱。

老馬氣得臉色發綠，將湯姆調至倉庫。

去到倉庫不到一個月，湯姆夥同廢品回收從業員，把倉庫中值錢的金屬，銅、鋁、不鏽鋼等等，一股腦賣空。

老馬呼天天不應、叫地地不靈，氣急敗壞之餘，將湯姆開除了事。

何秀蓮這時也知道了事態嚴重，苦口婆心，勸湯姆不要總幹禍害親生父親的事。湯姆說：是你教會了我，男人沒有一個好東西。我爸是男人，當然不是好東西！

老馬心灰意冷，然而，更誇張的情節馬上又來了。總結一句就是，老馬在錢方面對湯姆加緊了控制，因為他發覺，湯姆這個人手上稍有點錢就不幹好事。不僅僅他不再給湯姆錢，也勒令何秀蓮不要再縱容兒子。何秀蓮不服氣，老馬罵道：你想害死他，就繼續縱容他！

再也無法從父母手上弄錢，湯姆不樂意了，慫恿何秀蓮跟老馬離婚，平分老馬的家產。這倒是讓何秀蓮意外萬分，懷疑他並不是從自己肚子裡爬出來的兒子，是來自地獄的惡魔。（八）