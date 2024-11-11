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夜釣（二）

羊亭
圖／薛慧瑩
圖／薛慧瑩

即刻啟程，你去了以前常去的那座山。登山，既可以一覽雲海、眺望遠村、等待日出，以此分散注意力，還可以藉助身體的疲累，排解糾纏已久的惆悵。然而你一路心事重重，氣喘吁吁，走得特別緩慢。待到山頂，霧已散去，太陽散發的光和熱也逐漸強烈。你失落地往前幾步，山崖近在咫尺，非但沒有恐高帶來的眩暈感，反而有種往下跳的衝動。你被這可怕的想法嚇了一跳，做錯事一樣接連後退。從那以後，你再也沒登過山。

你一直走到河堤盡頭，蹲橋邊連著抽了好幾支菸，然後原路返回。天色已完全黑了，雖然齊刷刷亮起路燈，卻並沒什麼用處，視野更顯朦朧、昏暗，像夢、像幻覺、像中世紀城堡下的鼠洞。路人寥落，近旁，夜老鴰發出聲聲叫喚，你感到毛骨悚然，於是你加快腳步，極力要逃出這幽冥之境。

先前那些圍觀者早已散去，釣魚的還在。他戴著頭燈，細緻地上好魚餌，右手握竿、左手捏線，靈巧地往前一拋，魚鉤便穩穩落向江心理想的位置。霧色中，夜光標發出微弱的光，不時變換顏色。經常釣魚的，通過浮標顏色變化，或擺動沉浮的節奏，輕易就能分辨是魚在試探，還是已經上鉤，甚至連魚的大小、品種也都了然於胸。他並不心急，伸直雙腿，半仰著靠在椅背上，不過眼睛一刻不離浮標。

垂釣的樂趣，不只是起竿瞬間的驚喜，和聰明的魚鬥智、鬥勇，比試誰更有耐心，互相挑逗、互相撩撥、互相傷害，終於上鉤。在水裡遛兩圈，才不慌不忙提上來，這種成就感不亞於生活中的勝利。你無法挪開步，想起自己垂釣時，懸著的心隨浮標起起落落，緊張到嗓子發乾、手心冒汗。剛才的恐懼一掃而空，你等待著，看他是否還能釣到一條大魚。

你跟他打了個招呼：「釣了多少？」同時遞上一支菸。

他道過謝，把菸點燃，掀開身旁的桶蓋：「今天還好，很久沒釣過漲水魚了，有個大貨。」

那條鯰魚佔據了大半個桶，還有些鯉魚、鯽魚、黃辣丁。和鯰魚相比，牠們的個頭都太小了。

「要不要試試？我這裡還有魚竿，馬扎也有。」說著他給你撐開馬扎，一邊在盒子裡翻魚竿，一邊說：「本來有個朋友和我一起的，半天沒口，他就失去耐心了。有的人天天鬧著要釣魚，其實根本不是釣魚的料。」

「挺晚了。」你說。

「釣魚哪有什麼早晚，這個時候釣夜魚才過癮呢。」

你有點動心，但又覺得和他並不認識，乾坐那釣魚，氣氛一定相當沉悶，再說你想早些回去休息。那次登山給你留下了後遺症，無論身在何種高處，總想做出跳躍或飛翔的姿勢。而且腦子裡奇怪的念頭越來越多，自我否定、無故沮喪、幻覺幻聽、猜忌多疑。最後，竟然整夜無法闔眼，你不得不去醫院。醫生說你有焦慮症，也可能是抑鬱的前兆，除了按時吃那一大堆藥，必須早睡早起。

他熱情地遞給你魚竿：「甩兩竿吧。」

你遲疑著要不要接。其實每天很早就上床，無非是來回輾轉，你總是被失眠所困擾。

「看得出來你喜歡釣魚。」

「以前經常釣。」

「那不就對了，喜歡就釣。」他把魚竿塞你手裡，「我這個人吧，愛好什麼就幹什麼，從來不虧待自己。何況我不玩牌，更不打麻將，釣魚算是不錯的愛好了。」

你緊緊攥住魚竿，是斑竹材質的漆水竿，輕重相宜，非常稱手，往昔垂釣的感覺一下就回來了。你掛好餌料，迫不及待地拋進水裡。

他也給你隨了支菸。你們一邊抽菸，一邊靜靜地觀望著、等待著。沒多久他便起竿了，收穫到一條紅尾魚。通常情況下，當有人率先上魚，旁邊沒動靜的心態一定要好，不然影響專注垂釣不說，還會因急躁給人一種爭強好鬥的不良印象。所以你不著急，至少表現得不著急。在河裡野釣，撇開技術，你覺得運氣成分更大些。時運不濟如你，想釣到大魚得看天意了。

他不動聲色地又拋下魚餌，抄著雙手，翹起二郎腿，心滿意足地望向前方，彷彿老農面對一片長勢喜人的莊稼。你久久注視著浮標，直到眼睛發酸、發乾，也不見動一下，顏色也沒有任何變化。閉上眼，卻全是浮標在晃動。

很快他又上魚了，這回是黃金鯽。扔桶裡活蹦亂跳，濺起很高的水花。

見你一直徒勞無獲，他說：「你要不要看看脫餌沒有。有的魚口輕，魚餌吃完了，夜光標也不一定變色。」

「再等等吧，」你說，「也許大魚就在來的路上。我一起竿，反而失去良機。」

「是啊，河裡野釣，好運比什麼都重要。我時常覺得，這釣魚跟生活是一樣一樣的，當你走運時，幹什麼都得心應手。明明是不對的事，有老天爺眷顧，最後也會變成好事。一個不怎麼釣魚的新手，也能連竿，而且又大、又稀有，鰱鱅、鱖魚、倒刺鲃這些我釣十回也不一定碰到一次，別人卻分分鐘拿捏。」（二）

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