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法場街情事（一三）

桑文鶴

她疲倦地說：「凌哥，有什麼事不妨直說。」

凌宇騫說：「那個叫方雲輝的律師來找我們節目組了。」又停了兩秒，「說的事跟你有點關係。」

許知春聽得直發愣：「方雲輝？他怎麼會跑去電視台？」

方雲輝說：「他說他的代理人叫許海峰，是你的親叔叔。他說許海峰想跟你認親。」

許知春腦子炸了。原本懶洋洋躺在沙發裡的她，一下子坐了起來。她張了張嘴，可什麼也沒說出來。

電話那邊，凌宇騫倒是還在說話。他說方雲輝說，許海龍早年離家出走杳無音信，家裡一直在找，天南海北地跑了不少地方。也就在去年年末，才聽說他好像去了齊城，在法場街那片兒待過。他們去找了，到了那才知道，那地方早已經拆了。兜兜轉轉的，花了不少工夫，最後還是跑到派出所裡去查，才知道許海龍早年因為故意傷害致人死亡進了監獄，後來好像死在監獄裡了。但是法場街的人說，許海龍有過一個老婆，還有一個女兒。凌宇騫的聲音變得小心翼翼起來：「知春，他們說現在就是想找到你，讓你認祖歸宗。」

許知春的腦子一片空白，也不知道電話那邊安靜了多久，她才終於意識到了凌宇騫像是一直在等著自己說點什麼。她嚥進去一口唾沫，假裝鎮定地問：「那，他怎麼去找你們了呢？」

「應該是想上我們的欄目，讓我們的調解員幫忙吧！這件事我也是今天才聽說，我本來不知道跟你有關係，直到組裡的人給了我一張方雲輝律師的名片，我才想起來這個人，記得這人好像找過你。我聽組裡的人說了，到底是怎麼回事，就想著先給你打個電話說說這事。」（一三）

監獄

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