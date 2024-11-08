江玲眼睛看著窗外，說：我哪裡還敢指望他心疼我，他不氣我就是好的了。說著眼淚就要落下來，低頭忍了，急忙站起來去拿水。

回來的路上，磕睡說：你看祥子家裡有問題吧？兒子上來先剪了綵，大家才能吃飯。看江玲和劉祥那樣，就像劉安是他們的爹。素素說：就是讓著他唄。江玲就是太溺愛孩子了。

西蒙坐在後座，說劉安挺怪的，上小學就玩那個小熊過關，玩了七年了，還玩，他倒也不煩。現在誰還玩這個，小孩遊戲嘛。

一家人說著，下了高速公路，進入市區。夜晚的蒙特婁，燈火輝煌，正是聖誕午夜，經過西山區時，突聽得鐘聲響起。接著，東南西北，好像都響起鐘聲，此起彼伏，在天空中迴響，就像一台交響樂 ，以天地為舞台，盛妝演出。磕睡突然來了興致，說走，去大教堂望彌撒。然後一轉方向盤，疾馳而去。

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那段時間，江玲內外交困。只幾個月的工夫，她就把在蒙特婁十年交下的朋友得罪了一遍。得罪完了，她也後悔，奇怪的是卻不想修補。江玲是個心裡裝不下事的人，以前她若同誰有分歧，很快就想辦法緩和。這次卻不同，她一點都不去想那些事情。她能感到自己的心好想變得很生硬，想著人生的冷漠和無聊，索然無味。人生就是一道道苦難，誰能明白自己的痛苦呢？有時她想，為什麼別人就比自己幸運？有時又想，看著幸福的一家人，還不定是不是幸福呢。比如我，誰知道我的苦難。這樣想著，真的虛無了。信佛吧。佛祖也許還沒忘了我。

於是開始誦經。後來聽說有佛堂可以一起誦，就一頭扎到了佛教徒裡。（一七）