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史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

法場街情事（一一）

桑文鶴

她笑了一下，「還是律師呢，沒頭沒腦地就打電話過來，話也說得顛三倒四。」許知春笑著搖搖頭。

凌宇騫卻在手機上搜了一下，然後把搜出來的頁面，拿到許知春面前給她看。

「應該是這人，或者有人冒充這人聯繫你。」凌宇騫說，「他如果再找你，你還是先打電話去這個律師事務所核對一下，確認的確是他們的律師在聯繫你。」凌宇騫的口氣挺溫柔，「你說得對，現在外面的騙子太多。」

許知春微笑著點了點頭。

「你家裡人都好吧？」凌宇騫突然問，「你表妹的病情有好轉嗎？」

許知春愣了一下，很快意識到他說的應該是覺夏。她記起來自己為了把覺夏送進那所寄宿的特殊學校，曾經四處找人、四處打聽。她身邊的圈子總共就那麼大，凌宇騫也不知道是從哪裡聽到了這個消息，只是傳到他那裡的時候，妹妹成了表妹，智力殘疾變成了生病。

「她，還是老樣子吧。」許知春說。趁他再問出更多的話前，她趕緊又把話題轉移到她關心的事上去。「對了，凌大哥，你新接手的那個欄目，怎麼樣了？」

「哎，前面那個製片人辭職了，說是要去拍紀錄片，去參加什麼獨立電影節。他走了，把節目組裡的兩個老手也給帶走了。現在剩下一個爛攤子給我，百廢待興吧。我還得重新招人。」

許知春的心裡激動起來，其實她早就想問問凌宇騫，能不能給自己一個機會試試。她大學的時候就學的廣播電視專業，畢業後也去各種影視公司打過雜，經歷過一段顛簸的日子。後來一再地退而求其次，才轉行進了現在的公司。可在公司裡待的時間越長，她心底的這個夢想就越是清晰。自己還不到三十歲，不想這麼早就認命。

可這話她一直沒能找到機會問出口，最主要的原因就是潘叔的病。潘叔忙著做各種治療，雖然找了護工，時時刻刻都有人陪著，許知春還是一下班就往潘建榮那跑。她也拿著潘叔的病例和各種CT片子，不停地往大醫院跑，拚了命地想要找到更好的治療的辦法。在這樣的情況下，什麼都得靠邊站，換工作也實在不是個好時機。

但好在凌宇騫和自己一直都有聯繫，並且他是相對主動的那一方。許知春不傻，自然明白他對自己熱情這背後的動機是什麼。她也知道至少現階段，凌宇騫對自己還沒有正式開始追求的想法。他剛離婚，身邊也不缺女人。和自己保持緊密的聯繫，無非是想讓自己圍攏在他的身邊，時不時來個不經意的曖昧就行了。他就像養魚人，看著池塘裡漂亮的錦鯉們，覺得安心，覺得有某種成就感。（一一）

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