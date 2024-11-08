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記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

嫌棄自己的湯姆（五）

李東文

花了老子幾十萬，你說屁大點事？老馬氣不打一處出。

湯姆說：「能用錢解決的問題根本就不是問題。」

老馬減少了湯姆的生活費，防止他沒完沒了地去夜場浪蕩。可是他這邊減少了，何秀蓮那邊卻增加，但凡湯姆開口要錢她都給。富家公子馬湯姆，仍舊過著揮金如土的生活。

到了技校最後的寒假，湯姆與另一位十六歲少女重演暑假的戲碼。老馬氣得幾乎沒得腦血栓，又拿出二十二萬來收拾殘局。

何秀蓮這次也坐不住了，罵女孩子們不知廉恥，為了嫁入豪門，見到有錢的男孩就寬衣解帶。她倒是認為自己的兒子半點責任也沒有。

湯姆技校畢業，不想打工，讓老馬打本給他開一間酒吧。在他看來，哪怕在自家工廠做事，也是替別個打工。老馬說：兒子，你才十八歲，毫無社會經驗，開酒吧是不是太早了點兒？湯姆說：我在酒吧玩了這麼多年，什麼樣的大場面都見識過，經驗豐富得很。

低聲訴求無效，那就撒潑打滾。老馬縱然疼愛兒子，理智還在，說什麼也不點頭。他希望兒子到他的工廠，從基層做起，等熟悉了整間工廠的運作，轉做管理，以後接管工廠。但湯姆不聽他的，開不成酒吧，就整天遊手好閒，與社會上的閒雜人等吃喝玩樂。做不做事，他都能從何秀蓮手中拿得到錢揮霍，半點不焦慮。

老馬勸何秀蓮不要太過縱容兒子，何秀蓮說他還小，喜歡玩就讓他玩唄，咱家又不差那點兒錢。老馬無奈，默默拿了湯姆的身分證回廠登記，給他掛個空職買社保、醫保

到了湯姆二十歲那年，有天跟老馬說，他又讓一名女子懷上了他的小孩。該名女子提出，要嘛結婚，要嘛給一百萬分手費。（五）

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