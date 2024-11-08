圖／123RF

然後，為了排遣傷悲，

我來到窗扉前向晨光祝好，

透過甜蜜的野薔薇或者葡萄，

或者相纏相繞的金銀花蔓；

此時，公雞歡快地啼唱

驅散了稀薄的黑夜殘跡……

──（英）米爾頓〈歡樂頌〉

方曉春已經許久未曾見到許明珊，這麼多年的好朋友竟說斷就斷掉了。明珊如今彷彿是一枚縹緲的風箏，肉身依然在上海這個魔都的某個角落裡靜臥，魂靈卻不知在何處徘徊。

曉春最後一次見到明珊，還是在滬上知名畫家羅倫齋主人處。畫家妻子小梅性格爽朗直率、笑容可愛溫柔，總令人有賓至如歸之感。那晚，茶香深濃，配茶的果子點心清甜爽口，大家恍若舊時一般談笑晏然，依然是個舒服暖人的聚會。可惜，敏感的曉春依然可以清晰感覺到明珊若即若離的疏遠與冷淡。因為上次聚會時發生的事情嗎？那大概也是沒有法子的事吧。

人與人之間的情誼其實真是滿脆弱的。前一刻還是情深款款，後一剎那卻會為了一句話、一個表情，甚至些微的聲調變化，瞬間改變人的情緒與感受，心生嫌隙，如鯁在喉，最終漸行漸遠。愛情如是，友誼亦如斯。

一年前，曉春在羅倫齋主人畫齋裡，看到畫家剛剛完成的一柄美人摺扇。摺扇用的是清代扇骨，扇面上一位紅衣美人身倚一曲石砌欄杆，眉目婉約柔和，容顏娟秀，幽人邈然。扇子一角勾畫著幾竿修竹、一叢白菊。曉春一直欣賞羅倫齋主人的畫作，他的工筆畫細緻淡雅，有宋代文人畫的筆觸與氣息。曉春手中已經收藏了畫家的三幅畫作。那日看到那柄摺扇，她就喜歡得了不得，立即要求收藏。畫家笑著點頭。

不過，當時曉春正囊中羞澀，便請求畫家幫自己將扇子保留一段時間，待儲夠錢，便來請走佳人。扇子價格實在不菲，對於一個寫作人來說，還真需要籌措一番才行。

只可惜半年後的一日，畫家特地打電話到香港 告知曉春，摺扇已被一位朋友買走了。曉春異常驚詫失望，連聲追問究竟是誰奪走了自己心儀的美人。畫家最終抵不過逼問，只好告訴曉春來龍去脈。

原來，明珊的先生袁浩也一直中意那把扇子，磨了畫家良久。上個周末，他去畫家處喝茶，再次要求觀賞把玩一下美人扇。終究禁不住心癢難耐，他居然不管三七二十一，留下潤資就將扇子搶走，即便早就知道扇子已被曉春訂下。

電話裡畫家連聲抱歉，直言對不起。曉春只覺無語。籌措許多日，終於積攢到差不多的錢款，以為很快就能回到上海，帶走美人扇。想著可以從此慢慢細細把玩，她的心中曾無限期待。如今竟然成空，實在失落得很。

畫家安慰曉春，說自己手中尚有幾把同樣都是用清代扇骨所製的扇子，也很有味道，她一定能選到自己心儀的那把。

半個月後，曉春回到上海。一幫老朋友宛如舊時一般，相約喝茶聊天。畫家拿出手中尚餘的幾柄扇子出來，任曉春挑選。都很好，只終究不如那把心心念念的美人扇。

不過，雖然心有不甘，最後曉春還是選下一柄畫扇，用的依然是古雅的清代扇骨，所繪似是後花園一角：一屏高高的太湖山石，中空瘦漏，然不失秀美。石前綴以幾株蘭花秀草，一叢菊花、兩三葉芭蕉。最可喜的是，扇面左下角繪著的那隻模樣靈秀的小壁虎，俏皮得意，正抬頭仰望著前方清幽迷人的景致，不禁令人宛然一樂。說來壁虎在南國俗稱「守宮」，素被視為福澤臨門的象徵。

摺扇背面以文秀小楷滿滿書寫著白石道人的詞，字體清麗且有韻致：「……看垂楊連苑，杜若侵沙，愁損未歸眼……明日聞津鼓，湘江上，催人還解春纜。亂紅萬點，悵斷魂，煙水遙遠。又爭似相攜，乘一舸、鎮長見……」

不過，最終令曉春下決心買下這把畫扇的，依然是那隻小壁虎，如此趣致可愛，怎能不由人不心動？（上）