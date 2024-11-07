兩個人又呆呆地坐了一會兒，見天黑了，才想起這是冬令時間的第一天。表上時間是五點，其實已是平日的六點。剛要去做飯，卻聽門響，劉安已經放學回來了。

劉安一見江玲剛做飯，就說：沒飯吃？餓死了。江玲連忙說：有餅乾和牛奶 ，先吃一點。劉安吃了幾口，上樓去了。江玲懸著的心才放下來，安心去做飯。

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聖誕的時候，江玲說請素素和磕睡一家來吃個飯吧。開酒吧借的錢，到現在也沒還上。劉祥嘆口氣說：沒辦法，一家人開銷太大。江玲知道他指的是劉安和安麗的開銷。劉安上私校且不說，還要看心理醫生。安麗更是江玲擔心的目標，早早就給她上了智力早期開發的學習班。不管安麗是不是正常，江玲怕了。

如果劉安早一些確診，江玲堅信他一定會比現在好很多。安麗目前看是正常的，但誰知道明天會是什麼樣呢。書上說，自閉症孩子的兄弟姊妹，患自閉症的比例是平常人的一倍。防患於未然，她總是這樣說。

聖誕那天，素素一家來吃晚餐。西蒙和劉安在樓上玩電腦，安麗就不眨眼地看電視。江玲一邊叫安麗離電腦遠一點，一邊跟素素閒聊著。磕睡就在劉祥旁邊幫廚。

飯菜備齊，分賓主坐好了，卻不開宴。江玲不說吃，大家都不吃。素素一家是客人，主人不讓，當然是矜持著。主人也怪，只坐著，說話，但不動筷子。後來西蒙和劉安下樓，都坐下了，劉安夾了一隻蝦，吃了，說好吃。劉祥才說：吃飯，大家別客氣。

那時素素以為江玲溺愛孩子，後來還悄悄提醒她說：你也別太溺愛孩子，都多大了，總這樣，什麼時候能心疼你？（一六）