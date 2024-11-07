可那人卻脫口而出了許海龍的名字，這下，她不淡定了。

她側了側身子，壓低聲音問對方是誰。那個男人很大方地說：「我叫方雲輝，是澤鑫律師事務所的律師。」

許知春不明所以，「請問您找我有什麼事？還有，您是怎麼知道我的電話的？」

「電話我是在您公司的前檯拿到的，我找您是受人委託。您看您什麼時候方便，能否和您見個面？這件事還真的不方便在電話裡說。」

「不好意思，您不告訴我具體是什麼事，我也真的不方便見您。」許知春說，「最起碼您也可以告訴我，您的委託人是誰吧？這人為什麼找我？」

「是的，按理來說，確實應該告訴您。但在告訴您之前，我得先徵求一下委託人的同意。」男人的聲音裡帶了幾分歉意，「我會再跟您聯絡的，希望您別拉黑我的號碼，我大概最晚明天就會再跟您聯繫。」

然後不等許知春說什麼，那邊就掛了電話。

「莫名其妙。」許知春皺著眉頭，自言自語地說。

「沒事吧？」凌宇騫關心地問。

「一個律師，說有人找我。」許知春說。

「沒說是誰找你嗎？」

許知春搖搖頭，「那人沒說，說是會再聯絡。」她嘆了口氣，把手機放回隨身的包裡。「現在的騙子都專業得很，竟然連我的名字都打聽好了。」她笑著說。

雖然嘴上這樣說，可許知春心裡其實並不完全覺得那人是騙子。畢竟這世界上沒有幾個人知道，自己的親爸名叫許海龍。

「那人說他是誰了嗎？」凌宇騫問，「我聽你剛才問了。」

「說了，說叫什麼雲輝，應該是方雲輝吧，是什麼律師事務所的律師。」（一○）