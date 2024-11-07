嫌棄自己的湯姆（四）

何秀蓮和老馬心裡對湯姆滿懷愧疚，為了補償，對湯姆有求必應，竭盡所能達成他的願望，源源不斷為他提供零花錢。無論他做錯了什麼，都不加指責，任由他野蠻生長。

湯姆發育得好，十七、八歲的年紀看著比二十五、六歲的體院生還高大強壯。讀了技校沒多久，他迷上夜場，拉幫結派前往，出手之寬綽，不輸大老闆。他由此結識了很多混夜場的朋友，有男有女、有富有窮。

到湯姆讀技校最後那個暑假，有位女孩將一杯奶茶潑到他臉上，罵道：「我懷孕了，你個死仆街！」

湯姆反應極快，被奶茶襲擊的瞬間，手掌已經反射般舉起，女孩的話又讓他的手掌及時滯留在半空。他的第一個念頭是：女孩撒謊，想誆他，因為他是富二代。再看女孩神色，不像在開玩笑。低聲問：懷孕了怎麼辦？

「我才十六歲，不知道怎麼辦。」女孩說。

湯姆說：「讓你說得好像我知道怎麼辦似的，我他媽的也才十七歲！」

雙方父母協商後，老馬賠償三十萬，女孩由父母帶去做善後工作，從此井水不犯河水。

何秀蓮心疼得咬牙切齒，可又無計可施。其實她希望女孩把孩子生下來，等到了年紀，與他的兒子結婚。她渴望輩分升級，成為奶奶。老馬氣得整夜失眠 ，何秀蓮安慰他，兒子只是惹了風流債，沒有染上賭癮、毒癮那種回不了頭的惡習，也沒染上治不好的病，是不幸中的萬幸。老馬認為何秀蓮這種自我安慰毫無意義，不過也懶得與她辯論 ，因為他知道，不管兒子犯下多大的過錯，在何秀蓮眼中都不值一提。

過後老馬準備了一肚子道理，打算教育湯姆，哪料到湯姆開口就說：這有啥？屁大點事！（四）