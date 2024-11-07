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有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

大灰狼戴小白帽

孫愷愉
圖／123RF
圖／123RF

1 熊貓餐廳

蘿拉住在紐約時，經常去一家名叫「熊貓」的餐廳。

她讀高中的時候，經常在上完鋼琴課後，去那裡買一盒炒河粉。但是上大學後，她就很少再去那家餐廳了。

許多年後，蘿拉再次見到熊貓餐廳。

蘿拉在明尼亞波利斯出差，有一天出去覓食，看到一家餐廳的招牌，和她以前在紐約買炒河粉的餐廳一模一樣。

「你們搬家了？」蘿拉一邊點外賣，一邊問服務員。

「是啊！」服務員說。

「從紐約來的？」蘿拉很興奮。

「不是哦！就從城裡另一個地方搬過來的，這裡生意好。我們在紐約沒有開過店哦！」

「是嗎？」蘿拉帶走炒河粉，半信半疑。

蘿拉覺得服務員長得很像熊貓。她想，若是餐廳沒搬，就是記憶搬了。

蘿拉一直沒想起來的是，她曾經是一隻熊貓。

2 男朋友

賈奎琳最近和我分享了她寫的一個短篇小說。

有一天，我們一起吃午飯，在談話中提到了這個故事。由於故事裡出現很多食材和菜餚，吃飯時提起它很自然。

「關於這個小說，有個趣聞可以和你分享。」賈奎琳邊說，邊切著盤子裡的蘆筍。

「好啊！」我想起故事裡那些關於蘆筍的情節。

「從人物的名字看來，讀者很自然地會認為主角是一個女孩、配角是一個男孩。從作者，也就是我的名字看來，讀者也很自然地會認為我是一個女生，而主角要是有原型，多半就是我。」

「讀者讀的總是自己的猜測，讀者讀的從來不是作者寫的故事。」

「哈哈，你不愧是我的朋友。」

「請繼續。」

「我父母的朋友圈裡，有好幾個都關注著我的作品。有的大概就把我當成主角、把故事看成自傳。」

「然後呢？」

「然後就有人問我媽，我是不是有了男朋友。」

「你有嗎？沒聽你說過。」

「沒有啊！我就是男朋友。」賈奎琳哈哈大笑起來。

3 大灰狼戴小白帽

羅伯特是一隻愛吃麵包、在狼群裡不受歡迎的狼。牠自己在森林裡隱居，愉快地研究烘培。

有一天，羅伯特正準備把麵團放入烤箱，發現烤箱壞了，十分著急。

牠圍裙、帽子都沒脫，端著麵團就衝出家門，想找個地方借烤箱。

羅伯特遇到正要去探訪外婆的小紅帽。

「請問，這附近是不是有人家？抱歉我不常出門。」羅伯特很禮貌地問小紅帽。

「我不清楚哦！我第一次來這個森林，正要去找我外婆。不過我好像迷路了。」小紅帽聳聳肩。

「你外婆家有烤箱吧？」

「可能吧？幹麼？」

「哦！我是烘培師。家裡烤箱壞了，想借個烤箱用用。」

「那你得幫我一起找路。」

「哦！沒問題，我鼻子好。」

「大家叫我小紅帽，是不是叫你『小白帽』？」小紅帽注意到羅伯特頭上的廚師帽。

「哦！人類是以『帽』取名的嗎？」羅伯特不明白。

大灰狼和小紅帽走著、走著，來到小紅帽的外婆家。

「哎呀！大灰狼！你怎麼跟一隻大灰狼在一起？」小紅帽的外婆嚇壞了。

「這是羅伯特，我叫他小白帽。他是烘培師哦，想借個烤箱用用。你看，他把麵團都端來了。」

「你怎麼能相信一隻狼呢？」外婆舉起掃帚躲到角落準備自衛。「快讓牠走！」

「不然這樣吧！我把麵團留在這裡，你們烤了吃吧！」羅伯特把麵團放在桌上。

「外婆，小白帽是我的朋友。」小紅帽說著，注意到外婆還在角落發抖。

「謝謝你，小紅帽。」羅伯特本想握握小紅帽的手，看看她的外婆，就沒伸出手。

他脫下自己的廚師帽，放在麵團旁邊。

「送給我的？」小紅帽問。

羅伯特點點頭，轉身回家去了。

4 旅遊

甲打坐三個小時。乙環球三個月。

甲睜眼，乙剛好回來。

「我去了好多地方。」他們異口同聲。

甲又打坐三個小時。乙又環球三個月。

甲睜眼，乙還沒回來。

丙經過甲，好奇地問：「你又去了很多地方嗎？是不是和乙去的一樣？」

甲答：「我這次哪兒都沒去。乙去了哪兒，我不知道。」

丙說：「等他回來，我問問。我哪兒都沒去過，不管怎樣去的。」

甲哈哈大笑：「大家都是這樣哦！哪兒都沒去過，不管怎樣去的。」

5 水豚、河豚、海豚

水豚、河豚、海豚是好朋友。他們走在一起，經常聽到有人閒聊這三種豚的事情。

「河豚與海豚更接近一點。」有人說。

「不接近，青少年海豚經常把鼓起來的河豚當球玩。」另一個人說。

「水豚是鼠類吧？怎麼老待在水裡？」一個抱著水豚絨毛玩具的小孩子問。

三個朋友走在街上，總是很齊步、很沉著。

有一天，他們逛著、逛著來到動物園

他們看到水豚在泡橘子溫泉、看到海豚在水族館游來游去，但是沒有看到河豚。

水豚和海豚都看向河豚，河豚說：「動物園沒有河豚，河豚都在餐廳裡。」

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