她也不是那種離了愛情，就沒辦法活下去的女人。她只想好好工作，多賺點錢。

凌宇騫是大四的時候，她實習工作認識的前輩。當時凌宇騫留給許知春的印象不錯，兩個人加了微信 ，過年過節的時候也都會禮貌地打招呼、送祝福。凌宇騫現在在一家電視台做節目製作人，自己也開了一家傳媒公司。看他的朋友圈，他好像在去年的時候離了婚。

許知春現在供職的公司和那家電視台有業務往來，去年許知春跟同事去廣電大樓送材料的時候，偶遇了凌宇騫。也許是沒想到幾年時間下來，許知春已經從有點土氣的黃毛丫頭，出落成了有模有樣的都市麗人，他開始對許知春格外熱情。

許知春對他並不反感，她是個慕強的人，而凌宇騫在工作上的能力有目共睹。他們在微信上有時會聊幾句，不過說的也都是工作上的事。許知春一直有個在媒體工作的夢想，她覺得能在凌宇騫這裡，學到不少有用的東西。

也就是上個星期，凌宇騫約許知春出去吃午飯。說了一個地方，正巧離許知春要見的客戶不遠。從客戶那出來，又正是飯點，許知春就去了。

兩個人聊得正起勁，許知春的手機響了，是個陌生的號碼。她不接，那邊又打，她又按掉。響到第四回，她準備按掉並把手機靜音的時候，凌宇騫說話了：「要不然你還是接吧，萬一是誰真的有事呢？」

她有點尷尬地笑了一下，接起來，把右手聚攏在嘴邊，壓低聲音。電話那邊是個男人的聲音，他開口就說：「請問您是許知春吧？許海龍的女兒？」

沒聽到第二句之前，許知春只以為他又是哪裡來的提前做了功課的騙子，又或者是賣課、賣茶葉、賣保險 的推銷員。（九）