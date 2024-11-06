艾米麗的心情也隨著這隻狗狗的興奮而愉悅，她感到生命的每一刻，都閃爍著希望的光芒。

她趕到柔藝家時，柔藝已經坐上輪椅在門口等著，臉上掛著期待的笑容。艾米麗看著她，心中一陣暖意：「準備好了嗎？今天我們要一起挑戰更高的攀岩牆！」

「當然！」柔藝回應道，語氣中帶著堅定。路上兩人談論著彼此的夢想與希望，艾米麗了解到柔藝不僅僅想攀岩，她還想在學校的合唱團成為主唱。

健身房裡，柔藝毫不猶豫地開始了訓練，隨著每一次的攀爬，她的笑容變得愈加燦爛。艾米麗在一旁默默支持，感受到一種久違的充實與滿足。柔藝的努力與堅持，彷彿在無形中激勵著她，讓她也開始反思自己的生活。

訓練結束後，柔藝興奮地說道：「我真希望能和你一起參加合唱團，你能來聽我唱歌嗎？」

「當然，我會一直支持你的！」艾米麗的回答如同一縷清風，輕輕拂過柔藝心頭的不安。

時間推移，艾米麗與柔藝的關係變得愈加深厚。她們不僅僅是雇主與雇員，更像是彼此生命中不可或缺的夥伴。每一天的陪伴與支持，讓她們的心靈找到寧靜與溫暖。

一個陽光明媚的下午，艾米麗和柔藝坐在湖邊的長椅上，陽光透過樹葉灑下斑駁的光影，彷彿在為她們的友誼編織一幅溫暖的畫卷。她們一起分享彼此的夢想、傾訴著心中的祕密，湖水輕輕波動，似乎也在傾聽她們的故事。

「謝謝你，艾米麗。」柔藝認真地說，「是你讓我重新找到了生活的希望，你讓我明白，勇氣與夢想從來都不只是屬於那些沒有障礙的人。」（全文完）