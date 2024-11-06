我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普拿下第2個搖擺州喬治亞 賓州領先賀錦麗

美首位公開「跨性別」入國會 麥布萊德當選眾議員

向高處攀（全文完）

水仙

艾米麗的心情也隨著這隻狗狗的興奮而愉悅，她感到生命的每一刻，都閃爍著希望的光芒。

她趕到柔藝家時，柔藝已經坐上輪椅在門口等著，臉上掛著期待的笑容。艾米麗看著她，心中一陣暖意：「準備好了嗎？今天我們要一起挑戰更高的攀岩牆！」

「當然！」柔藝回應道，語氣中帶著堅定。路上兩人談論著彼此的夢想與希望，艾米麗了解到柔藝不僅僅想攀岩，她還想在學校的合唱團成為主唱。

健身房裡，柔藝毫不猶豫地開始了訓練，隨著每一次的攀爬，她的笑容變得愈加燦爛。艾米麗在一旁默默支持，感受到一種久違的充實與滿足。柔藝的努力與堅持，彷彿在無形中激勵著她，讓她也開始反思自己的生活。

訓練結束後，柔藝興奮地說道：「我真希望能和你一起參加合唱團，你能來聽我唱歌嗎？」

「當然，我會一直支持你的！」艾米麗的回答如同一縷清風，輕輕拂過柔藝心頭的不安。

時間推移，艾米麗與柔藝的關係變得愈加深厚。她們不僅僅是雇主與雇員，更像是彼此生命中不可或缺的夥伴。每一天的陪伴與支持，讓她們的心靈找到寧靜與溫暖。

一個陽光明媚的下午，艾米麗和柔藝坐在湖邊的長椅上，陽光透過樹葉灑下斑駁的光影，彷彿在為她們的友誼編織一幅溫暖的畫卷。她們一起分享彼此的夢想、傾訴著心中的祕密，湖水輕輕波動，似乎也在傾聽她們的故事。

「謝謝你，艾米麗。」柔藝認真地說，「是你讓我重新找到了生活的希望，你讓我明白，勇氣與夢想從來都不只是屬於那些沒有障礙的人。」（全文完）

上一則

林命權 三箭齊發 鞏固競爭力

下一則

深秋素描

延伸閱讀

2024年搖滾名人堂 美國歌手雪兒、瑪麗布萊姬等入選

2024年搖滾名人堂 美國歌手雪兒、瑪麗布萊姬等入選
“鄉音2024金秋音樂會”11月3日隆重登場

“鄉音2024金秋音樂會”11月3日隆重登場
高雄監獄曾遭挾持前典獄長 健身房泡澡猝死

高雄監獄曾遭挾持前典獄長 健身房泡澡猝死
讓歡快歌舞走進溫馨老人護理中心

讓歡快歌舞走進溫馨老人護理中心

熱門新聞

凡迪維爾每天將最新照片PO上網，與觀眾分享「戴珍珠耳環的少女」研究心得。圖／海鵬影業提供

「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元

2024-11-03 13:42
王羲之的〈喪亂帖〉（局部）。（圖／久彌提供）

書法與舞蹈

2024-11-01 02:02

我和書法

2024-11-01 02:00
作者章緣和貓兒JOJO。（圖/章緣提供）

愛的馴養

2024-11-03 01:02

我先去睡了

2024-10-29 02:02
少見的白色鳶尾花。（圖／萬羚提供）

梵谷與鳶尾花

2024-10-26 02:01

超人氣

更多 >
不斷更新／川普再拿下搖擺州喬治亞 川普247 vs.賀錦麗210

不斷更新／川普再拿下搖擺州喬治亞 川普247 vs.賀錦麗210
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍152：紅183

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍152：紅183
「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機