嫌棄自己的湯姆（三）

圖／王幼嘉

昨晚他應酬喝大了，白酒燒心，整個晚上在床上烙餅。他躺在沙發上做了個奇怪的夢，好像睡了很久，又好像才睡了一小會，被小兒子斷斷續續的慘叫聲驚醒，整個人彈了起來。衝過去洗手間，看到湯姆把弟弟按在裝滿了水的浴缸中。水龍頭嘩嘩地開著，弟弟被水淹沒，水冒出來、水降下去，弟弟的頭冒上來……老趙一把拎起湯姆，啪啪啪，打得他屁股開花。他還算克制，沒把湯姆拎起朝牆甩去。

老趙問湯姆，為何要傷害弟弟。湯姆說：沒有傷害，我們在玩水。你不在家的時候，我們也這樣玩。他瞪大了雙眼，聲音平緩，好像在說一件再小不過的事情。

湯姆年僅六歲，做為父親，老趙已經拿捏不住，也猜不透他的心思。

張紅梅幾近崩潰，白天焦慮、夜晚失眠 ，擔心湯姆早晚會一刀捅死她的寶貝兒子。在她的強烈要求之下，湯姆被送回到鄉下的爺爺、奶奶家中。

隔代親吧，爺爺、奶奶對湯姆疼愛有加，細心照料他的起居飲食之餘，教他禮義廉恥，試圖證明兒子對孫兒的評價大錯特錯。然而，爺爺、奶奶奮力為之，猶如拳頭打在棉花上，他們能做的少之又少，花了好幾個月，最終相信，湯姆的確是油鹽不進的花崗岩，遂放棄拯救的念頭。最後只剩下每天為他做可口的飯菜，半夜悄無聲息走進房間，將他伸到被子外面的手手腳腳塞回去。

在湯姆離開城市的這些年，張紅梅又生了個女兒。

2

到了湯姆十四歲那年，老趙消失了十年的前妻何秀蓮突然現身，向他索要兒子。老趙當然不肯把兒子交到這麼不負責任的人手上，雖然他本人也不知拿這個兒子怎麼辦。

何秀蓮說：你給也得給，不給也得給，湯姆壓根就不是你的兒子！

做了DNA ，湯姆果然不是老趙的兒子。

最後達成和解，何秀蓮賠錢給老趙，將正讀初二的湯姆弄回到她和她現任丈夫的身邊。

何秀蓮第二任丈夫老馬，是湯姆物理意義上的父親。老馬開一間工廠，不差錢。

老馬體格驃悍，一團團灰白頭髮猶如捲曲的鐵屑長在他碩大的腦袋上。

老趙垂頭喪氣。張紅梅說：我倒是慶幸，他這樣的秉性以後要是幹出點啥來，沒人能給他兜底。老趙苦笑一聲說：我他媽的大大鬆了一口氣，怪不得每次見到他，就像見到自己身體裡面一個腫瘤 ，原來真的是個腫瘤！

何秀蓮認識老趙之前，與老馬談戀愛，老馬富裕的父母看不上她，捧打鴛鴦。後來何秀蓮嫁給老趙，又與老馬藕斷絲連，孩子出生之前，她無法確定是誰的。而老趙從來就不知道老馬的存在。湯姆頂著一頭捲髮出生，何秀蓮對老馬的思念更甚。老趙哪哪她都不順眼，諸多刁難，兩人最終在湯姆一歲時離婚。

離婚後，何秀蓮帶著湯姆想與老馬再續前緣，無奈老馬此時已是別人的丈夫。幾次糾纏過後，老馬那位脾氣火爆的妻子發現姦情，喊來幾個悍婦對何秀蓮大打出手，極盡羞辱之能事。

老馬妻子娘家可是當地的望族，勢力之大，非老馬能抗衡。老馬想離婚，可他妻子不肯，而且也不給老馬生孩子，就這麼耗著。被揍了幾次之後，何秀蓮心灰意冷，把四歲的湯姆送回到老趙身邊，自己四處遊蕩，過逍遙日子。

從湯姆一歲到四歲這幾年，何秀蓮把自己心中的怨氣發洩到他身上，用盡一切辦法，教導他如何仇恨身處的世界和老趙，開口閉口就是「男人沒有一個好東西」。

好些年之後，老馬的妻子累了，也在無意中遇見對的人，拿走老馬的一半財產離婚而去。老馬與何秀蓮得以光明正大在一起，想要生兒育女、開枝散葉，無奈年齡已大，願望難以達成。幸好兩人還有個兒子，寄養在老趙家！

3

湯姆從農村回到城市，插班讀初二。中考成績差到一塌糊塗，老馬託關係讓他去讀技校。

老馬讓湯姆報讀機械類專業，學點技能，將來好繼承自家的五金廠。湯姆不聽他的，執意報讀服裝設計專業。老馬說：看不出你還對服裝設計有興趣。湯姆說：有興趣個屁，我讀那個是因為學服裝的女生多。

何秀蓮在旁邊偷笑，頗有些得意地對老馬說：他就跟你當年一模一樣，雄性激素分泌旺盛。

湯姆讀什麼，老馬其實也不太在意。因為他事業有成，哪怕以後湯姆啥事不幹，專事啃老也無妨。私下裡他跟何秀蓮吹牛皮：這就是有錢人的自信。（三）