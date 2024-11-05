微信 發送的時間是兩個小時之前，她回覆：「他今天在我公司樓下等我，說要和我談談。」那邊一直沒回。一直到許知春開車回了家，那邊才又發過來一條，問她現在說話方不方便、會不會太晚。許知春回覆了「不會」，那邊很快就撥了語音電話。

許知春接了起來，凌宇騫聽出她的聲音很疲憊，趕忙問她是不是最近工作太累。許知春「嗯」了一聲。潘叔生病的事她沒有告訴凌宇騫，她自認他們之間的關係還沒有親密到這種程度。

對於自己家庭的事，許知春對外一直都諱莫如深。從小到大，她沒有多少親密的朋友，也從不帶朋友來家裡玩。因為但凡她想帶人走入她的世界，那勢必就得做一大堆的解釋工作，比如你為什麼和你的叔叔、嬸嬸住，你的爸爸、媽媽在哪裡，為什麼你姓許，你的叔叔姓潘。一個問題後面順理成章地就連接著下一個。關於她的身世，根本就不是一兩句話能解釋清的。

也許有一天，她會不得不跟凌宇騫解釋這一切，但，現在還不是時候。

從她上大學開始，叔叔、嬸嬸就明裡暗裡地關心起她的個人問題。說什麼時候找對象、找不找對象，都依她。但是如果她找了，並且兩個人的關係進展得也不錯的話，還是希望她可以把人帶回家來讓他們見見。

但趙金月沒有等到這一天，潘建榮也應該不會等到。許知春對婚姻並無嚮往。雖然她自己就是一段淒美愛情的產物，可對她而言，愛情並非生命裡的必需品。她聽了潘叔講給她關於她父母，還有他自己和嬸嬸之間的故事，覺得愛情除了美好，也是凶險，不管怎麼樣，都太消耗精力。（八）