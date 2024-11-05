艾米麗在廚房忙碌著，心中回想著柔藝的變化。她無法想像，那個最初滿臉憤怒的女孩，如今竟然會朝著自己的夢想努力。回想她第一次帶柔藝去攀岩時，女孩臉上閃爍的興奮和決心，艾米麗心中湧起一股溫暖的力量。

此時，Fady在一旁歡快地搖著尾巴，似乎能感受到艾米麗的愉悅。她俯下身，溫柔地撫摸著這隻忠誠的狗狗，心中暗想，自己也許可以藉助這個機會，讓Fady與柔藝的狗Lucy一起玩耍，形成更緊密的聯繫。狗狗們的純真無邪，恰恰是她與柔藝之間緊繃關係的潤滑劑。

晚餐做好後，艾米麗坐下來享受這一刻。窗外的景色如畫，華盛頓湖在夕陽的照耀下，閃爍著金色的光芒，映照在她的臉上，帶來一種難以言喻的寧靜。她拿起手機，正準備給柔藝發信息，突然想到之前的爭吵與不快，又有些猶豫。她不知道柔藝是否已經真正釋懷。

幾分鐘後，艾米麗鼓起勇氣，給柔藝發了一條信息：「明天我們再一起去攀岩吧，期待看到你的進步！」信息發出去後，她感到心中一陣輕鬆。大約過了十分鐘，手機響起，是柔藝的回覆：「謝謝你，艾米麗，我會加油的，明天我們一起攀岩！」

艾米麗忍不住笑了，彷彿柔藝的笑容也在屏幕那頭綻放。她把手機放在一邊，開始享用自己的晚餐。

清晨，陽光透過窗簾灑入房間，艾米麗一邊吃著早餐，一邊思考今天的計畫。她決定先帶Fady出去散步，再去接柔藝。她換好衣服，帶上Fady，走出門去。

沿著湖邊的步道，艾米麗和Fady享受著溫暖的陽光和微風。Fady歡快地奔跑，四處嗅聞，似乎在追逐著無形的樂趣。（五）