嫌棄自己的湯姆（二）

圖／王幼嘉

很難想像，幾歲大的孩子嘴巴壞成這樣，心腸又歹毒如此，他的親生母親何秀蓮，得朝他耳朵塞進去多少毒素！

大人用了很多辦法，還是無法改變湯姆的暴躁脾氣和歹毒心腸，父親老趙、繼母張紅梅，對他的愛和耐性日漸減少。換句話說就是，湯姆通過沒完沒了的撒潑胡鬧，為自己贏得了放羊式教育，老師拿他毫無辦法、父母任由他自由發展。

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張紅梅生完孩子幾個月，母親回去鄉下老家安享晚年，她成為全職主婦，獨自在家照顧兩個年幼的孩子。這時老趙的生意剛剛起步，每天東奔西跑找市場、應酬拉關係，疲勞不說，還早出晚歸，家裡的一切全歸張紅梅打理。老趙創業辛苦，張紅梅照顧家庭也苦不堪言。主要是湯姆時常讓她手足無措、顧此失彼。快樂當然也有，這個階段他們家，生活正朝著美好的方向發展。

弟弟長到一歲，愛笑、好動，在家裡爬來爬去，開始說疊音詞，爸爸、媽媽、哥哥，狗狗、貓貓、抱抱……五歲的湯姆受到感染，不再像以前那樣整天氣鼓鼓的，和弟弟一起遊戲，做點力所能及的家務。

張紅梅看得出來，湯姆在討好她，也討好家裡別的人，包括他一歲的弟弟。有時張紅梅在床上哄弟弟睡覺他湊過來，小貓似地依偎在她身上，張紅梅餵弟弟吃飯、吃水果，他在旁邊張大嘴巴，讓張紅梅也餵餵他。從對抗到討好，是個良好的開端。

最令人欣慰的是，某天湯姆突然喊了一聲「爸爸」，又喊一聲「媽媽」。老趙因此而對妻子張紅梅充滿了感激，說湯姆可能已經忘記了那個女人，長大以後會把張紅梅當成是他親媽。

湯姆到底是個淘氣的孩子，被老師告狀的次數依然全班第一。張紅梅自己不敢凶他，怕惹人家閒話，也勸丈夫對他耐心一點。老趙說：我們自己的家事，怕什麼閒話！你對他夠好的了，就算是那個女人，也未必有你用心──你不知道，那個女人的脾氣有多暴躁，每天不是罵雞就是罵狗，好像每個人都欠了她十萬九千七！

老趙很少提起前妻，有時不小心提及，用「那個女人」代替。之前那段婚姻一地雞毛，給他留下難以消解的後遺症。回到爸爸身邊一年多，湯姆變得開朗，不再像剛回來時那麼陰晴不定，難以討好──湯姆看起來已經變成了個正常的孩子了是不是？錯覺，他只是看起來正常，夜裡依舊噩夢連連，床板蹬得叮噹響，滿頭滿臉全都是汗，嘴裡大喊「媽媽別走」、「媽媽回來啊」、「媽媽抱寶寶啊」。開始以為他喊張紅梅，後來才明白是在喊他的親媽何秀蓮，雖然他可能已經想不起親媽的長相了。

轉眼間弟弟過了兩歲生日，一個周末的下午，湯姆在客廳看動畫片，弟弟在房間有圍欄的小床上睡覺，張紅梅下樓收一封掛號信。想著只是一會兒工夫，張紅梅虛掩上門就下樓去。等到她收完信回到自家門外，聽見裡面傳出來弟弟可怕的哭聲。衝進屋裡見到弟弟在小床上手腳亂蹬，湯姆站在旁邊，左右手各拿著一根牙籤。張紅梅進來得太快，湯姆來不及扔掉手中的牙籤。

張紅梅問湯姆扎弟弟哪裡了，湯姆說沒有扎，他拿了牙籤來哄弟弟玩。張紅梅脫下兒子的衣服，看到他的大腿和屁股上布滿了小血點，心疼憤怒，又毛骨悚然。當即用衣架打得湯姆鬼哭狼號。過後問他為何要扎弟弟，他說要弄死弟弟，以前媽媽也這樣扎他。「媽媽」說的不是現在的媽媽，是何秀蓮。

從那時開始，只要湯姆在家，張紅梅就膽戰心驚。老趙感覺匪夷所思，打死也不敢相信，自己六歲的兒子心腸歹毒到這個程度。張紅梅又說，以前在弟弟身上看到過幾次瘀傷，以為他自己在哪裡磕撞到了，小孩子嘛，磕磕碰碰很正常。現在想來，是湯姆掐的、打的、扎的！

老趙瞪張紅梅一眼，怪她把湯姆想得太壞。張紅梅說：小時候我爸在菜地裡發現一條蟲子就要打農藥，我跟他說，把那條蟲子弄死不就得了嗎？他說當你發現有一條蟲子，你還沒發現的蟲子可能有一百條、一千條、一萬條。等你發現菜地裡有五條蟲子的時候，所有的菜都已經被蟲子糟蹋完了。

無論如何，老趙不願相信湯姆真的要弄死弟弟，直至他親眼所見。

一個周末下午，張紅梅去做頭髮，老趙在家照看孩子。兩個孩子玩積木，老趙半躺在一旁的沙發上看書，不知不覺竟睡了過去，斷斷續續打呼嚕。（二）