她打開門的時候，Fady撲了上來，前爪扒著她的胳膊要舔她的臉。或許回家最值得高興的事。就是看見這條跟了她五年的狗狗，感受牠帶來的親密關係。她從凍箱裡拿出Costco 買回的冰凍漢堡，放到微波爐裡轉，取出牛奶 倒了一杯，又到櫥櫃袋子抓一把狗糧，放到地板上的盤子裡，Fady搖著尾巴去吃了。她拿起手提吸塵器吸沙發上的狗毛，順手抓一撮魚食撒到小魚缸裡，眼看小魚、小蝦在水裡追逐。

莫瑞還有一周就回來了，時間真快。艾米麗打電話問，以後還要不要陪柔藝。電話那頭說：「當然，當然要來嘍，心理醫生說我先生也需要休假。我回家後，他計畫下個月獨自到加拿大 打高爾夫，還要參加登山俱樂部活動。」

這個世界怎麼了？每個人都有心理問題。人們彼此有意無意地施加給對方壓力，就像個連環套，環環相扣無法逃脫，就連狗狗都……她不願再想下去。人人憂鬱都需要心理醫生，如果心理醫生憂鬱了，又會找誰呢？這麼大的美國還不夠打球，要到加拿大，還不帶老婆，搞什麼名堂！兩口子休假還不在一起，艾米麗心裡就像開了鍋的水。

回想這些日子的陪伴工作，雖然柔藝不是好惹的，難搞定。但在她的幫助下，柔藝最近似乎開了竅，還要攀岩到頂部。艾米麗感覺到自己的價值所在，要幫柔藝攀上頂峰。她又記起那句話：「攀頂一大半靠的是勇氣與毅力。」其實，幹什麼不都是這樣嘛！

路兩旁的法國梧桐樹在風中悠揚自得地搖曳著，每家門前的杜鵑花冉冉開放。有幾戶人家在院落裡忙碌，鳥兒躲到樹蔭裡嘰嘰喳喳，幾個孩子在草地上嬉鬧。（四）