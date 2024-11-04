嫌棄自己的湯姆（一）

圖／王幼嘉

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湯姆出生時，爸爸老趙打算給他起名趙燁，媽媽何秀蓮非要給他取名「湯姆」不可。問她為何要給兒子取如此古怪的名字，她說捲毛啊，多洋氣！老趙拿固執的妻子沒辦法，也無法在她坐月子時理論，趙燁於是變成了「趙湯姆」。

等到湯姆長大一點，頭髮捲得更嚴重，稍長一點就會變成非洲爆炸頭。湯姆很喜歡自己的名字，因為人們總會瞪圓了眼睛問：「你叫湯姆，小寶貝，你真的叫湯姆？」

湯姆一歲時爸媽離婚，媽媽帶著他消失得無影無蹤。爸爸聯繫不上媽媽，去找湯姆的外公、外婆幫忙，外公、外婆也說聯繫不上。三年以後，媽媽帶著湯姆不知從哪冒出來，說受夠了，把湯姆塞給爸爸轉身就走。這時爸爸對湯姆的記憶，只剩下那一頭與眾不同的捲髮了。

重新回家的湯姆腦子裡完全沒有爸爸的記憶，對於他來說，爸爸老趙和繼母張紅梅是兩個完全陌生的人。他拒絕新家的一切，不肯稱呼老趙和張紅梅為爸爸、媽媽，總是哭，在夢中大喊大叫，沒完沒了地哭著找媽媽……

老趙打電話給何秀蓮，希望她安慰、安慰兒子幾句。何秀蓮說沒必要，做事情不拖泥帶水，小孩子嘛，幾天以後就能適應。老趙說：就算你不肯跟兒子說話，傳張照片過來也好。何秀蓮說：離婚時我又沒帶走結婚照，你把那些給他看不就得了？老趙說：原先那些相片，扔的扔、撕的撕，一張也不剩。話未說完，被何秀蓮掛斷了電話。老趙重新打過去，打不通了。何秀蓮再度人間蒸發，任誰也找不到她。

有的孩子去到幼稚園歡天喜地，有的哭哭啼啼，四歲的湯姆脫光了衣服到處跑，滑滑溜溜，幾個老師圍堵才能捉住他。然後是打人，毫無預兆把旁邊的同學推倒、揪女同學的頭髮等等，吃飯搞得滿桌子滿地都是，還故意在教室拉屎撒尿……

被老師一次次告狀，繼母張紅梅氣得不行，舉起衣架在湯姆眼前比劃，再不乖就打！湯姆眨巴著圓圓的眼睛望向張紅梅，似乎在說「你打一下試試」。張紅梅怒了，拉起他的小手打幾下。其實只是輕輕打幾下，蚊子都打不死的力度，湯姆卻在地上打滾，哭聲震天響。張紅梅在房間裡看電視的老母親出來搶走衣架，提醒張紅梅，別惹鄰居講閒話！湯姆哭累了，哭啞了嗓子，指著張紅梅的大肚子說：等妹妹出生，我也打妹妹！

老太太好說好歹，把氣鼓鼓的湯姆哄回房間，給他吃糖果，親自做他的思想工作：湯姆啊，你看你，頭圓臉圓，眼睛這麼大，頭髮還是自來捲，好帥的小朋友哦！但你不能這麼淘氣，啊，你知道嗎？媽媽就要給你生個妹妹咯。你要乖乖的，不僅僅要乖，還要幫媽媽照顧妹妹呢……湯姆不領情，大聲說：「我的媽媽叫何秀蓮，她叫張紅梅，是小三！你們把我從媽媽手裡搶走了……我恨你們所有人。」

老趙問湯姆，那些歹毒的話是否他媽媽所教。湯姆眨巴著眼睛，有一絲害怕，但還是勇敢地說：「媽媽教的，男人沒有一個好東西！」

老趙耐著性子跟他解釋，自己與他媽媽離婚時，尚未認識張紅梅，「小三」這一說法荒謬之極。湯姆說：我不管，反正媽媽是那樣說的。老趙又生氣、又無奈，在心裡罵自己當年腦袋被驢踢過，所以才娶了那個惡毒的女人為妻。

單說長相，湯姆圓頭圓腦，身體也是圓圓的，整個人看上去像憤怒的河豚，小胳膊、小腿，肉嘟嘟的像新上市的粉藕。頭髮天生自來捲，密密麻麻，髮量比成年人還多、還厚，猛一看還以為是個中非混血兒。在他一歲之前，老趙喜歡摸著他的頭髮說：我要試試這滿頭的捲髮是真是假，或者說，看頭髮就知道這小子的生命力有多強！現如今，四歲的湯姆用自己旺盛的生命力把偌大一個幼稚園鬧得雞飛狗跳，把懷孕七個月的繼母張紅梅攪得心神不寧。

張紅梅的肚子老大、老大的，人人都猜她要生女兒，生出來卻是個兒子。

全家人的注意力集中到剛剛出生的弟弟身上，有點顧不上湯姆。幼稚園的老師依然告狀，去接湯姆放學的外婆當成耳邊風，既不跟老師道歉，也不教育湯姆要學乖。倒不是老太太冷漠，是湯姆油鹽不進，傷了她的心。上次老太太說他兩句，他翻著白眼說：你都不是我的外婆，小三張紅梅不是我的媽媽……

他罵人倒一套一套的，把以前從生母何秀蓮那裡聽來的閒言碎語加以整理，出口傷人。（一）