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星星的孩子（一二）

陸蔚青

劉祥的臉一下漲得通紅，他下了樓，默默地坐在沙發上，無聲地哭了。

江玲說：我們怎麼辦？我真的沒有勇氣活下去了。我每天都受著感情和理智的煎熬。我不知道什麼做得對、什麼做得錯。我也不知道我把他看成病人，還是正常人，或者他哪部分是病態。誰能告訴我呢？

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劉安確診後的第二天，劉祥對江玲說：我們把店賣了吧。江玲說：賣了我們怎麼生活？劉祥說：我們買個大生意，大生意就可以雇人做。把你解放出來，專心照顧兩個孩子。江玲說好是好，哪有那麼多錢呢？劉祥咬咬牙說：借。

借錢的滋味不好受。一是開口借錢不容易，如今一起來的朋友們都有了一點積蓄，紛紛開始買起房子。二是還錢的滋味也不好受，買什麼都縮手縮腳，一心想盡快還完。然而生活對他們，好像沒有另路可走。

想想看，一直這樣過日子，兒子的生活沒辦法照顧，他的抱怨就會越來越多、心情越來越差，難保會有什麼事情發生。小女兒是個早產兒，本來身體就弱，如今兒子是這樣，劉祥和江玲就格外疼女兒。不能再有什麼閃失了，兩個人反覆商量著。

找生意不容易。如今在蒙特婁，開店的人越來越多，一個是經濟不景氣，失業率高，一個是新移民，因為語言等問題，找工作也不容易，於是便利店就水漲船高。按劉祥的計畫，江玲不再上班，就一定要買一個大店，請人幹。跟磕睡說，磕睡說：你也可以思路開闊一些嘛。不一定還買店，你也可以買一個酒吧、餐館之類的。那種生意一個人照料就行，江玲就可以安心帶孩子了。

夫妻倆開著車到處跑，終於決定買個酒吧。

酒吧和店不一樣，必須請人，因為好些顧客都是衝著酒吧小姐來的。好些寂寞的人就在酒吧裡找個人聊天，或者如果運氣，還能找個男女朋友。酒吧是不同於便利店的另一種文化。祥子法語不好，也就不能站檯，只能做一點打掃衛生的工作。

另外，就是給員工們發工資了。開始時還與員工們有過不滿，祥子是個安靜穩妥的人，慢慢熟了，好很多。只是周末，因為有樂隊演出，祥子回來得晚，一般都在半夜時候。江玲因為擔心他，經常不睡覺，等他回來。

轉眼到了冬天，這是個多雪的冬天。高速公路上因為路滑，經常有車禍發生。有一次一輛車沒煞住，推動了十幾輛車。

那段時間，江玲每天早上都囑咐劉祥小心一點。結果還是差點出了事，劉祥的車在高速公路上被一輛大卡車推出去好幾米。（一二）

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