雲一樣的男人（全文完）

大哥、小妹都從新竹、台南趕來，說服他做化療。留得青山在，才能走更遠的路。

他們天天輪流守在床側，他第一次感覺到他不是一個人，不是一個人獨自面對病魔。

那天化療完，他一直昏睡。他忽然覺得整個人輕飄飄的，像靈魂脫離了軀殼，高高在上低頭俯視著床上的他。

他不知道自己是在夢裡，還是因為虛脫，一時靈魂出竅，他也不知道自己是活的還是死了。

躺在床上的他，臉上是死灰色，像生命終止了似的。他伸手摸一摸躺在床上自己瘦骨嶙峋的手，微微感受到一點溫度，像是最後的一絲氣息。

窗簾垂著，他不知現在是白天還是夜裡。

他感覺自己沒有重量，很輕、很輕，像一朵雲。

原來他就像一朵雲，從這裡飄到那裡，又從那裡飄到這裡。他從沒有特定喜歡哪一種類型的女性，看起來是當時吸引著他，他就去追求。像雲一般沒有固定的形狀，縹緲無常。太陽一強，就消失無蹤，水氣聚集，就濃密難以穿透，隨時轉變為暴風雨。看起來很自由，卻往往身不由己。回首茫茫歲月，感慨萬千，而今，卻也不知何處是歸途。

他努力過，對愛情、對婚姻、對兒子、對生活。

但他終究沒能重新來過。

他好想拉開窗簾，也許外面太陽高照，有著湛藍的天空，像海水一般。

他看見床邊的生理監視器上的所有數值都歸零了，心跳變成一條線。他忽然明白了，為什麼在病榻上，他會想起蕾縵、子舒、A，還有芊芊、麗敏和兒子，想來是他最後還想和他們一一和解與道別吧。

他看見床上平靜祥和的一張臉，眼角有一滴淚緩緩流了下來。（全文完）