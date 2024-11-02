雲一樣的男人（一四）

他忍不住想，如果當時娶的是她，婚姻生活又會是怎麼樣的景象。

他應該喜歡過芊芊，這是他十分確定的。他當時斷然離開，見到她失去血色的臉寫滿了哀傷，眼角泛著淚水，他站在那兒整顆心搖動起來。他甩甩頭，硬是狠狠地把不捨與不忍甩掉。他其實犯了一個錯，對於分手，他從來沒有清楚交代。

他應該是傷了芊芊。

他們在一起的日子太短，連手都沒牽過。而後他結婚生子，不只不曾再見過芊芊，連她的消息都不曾得到過。他也從沒特意想過她，彷彿這個人從來不存在。隨著他的婚姻生活，從散著清香的盛開玫瑰，到經不起乾旱的摧殘，花瓣枯萎掉落，只剩下滿莖的刺，刮得他遍體鱗傷的時候，不知道為什麼，芊芊的身影偶爾就會冒了出來。尤其這幾年隨著婚姻越不幸福，想芊芊的時候就變多了，而且有時竟然有了心痛的感覺。

難道他的心底是愛著她的嗎？還是因為當時拋下她斷然逃離的負罪感？

想著、想著，只覺得好累、好累，如果他能夠從自己的記憶中消失該有多好，這樣至少不會揹負太多包袱與負罪感。

如果人生可以重來一遍，他會做些什麼？

12

如果將來剩下的人生還是像之前一樣完全沒變，他對生命還有什麼特別的留戀？他決定不化療。但麗敏和兒子都希望他能抗癌。麗敏天天淚眼望著他，看起來情真意深。一日夫妻百日恩，他心一軟，也許會是他生命最後的一個轉機？

二姊住得最近，很快就趕來，哭得極為慘烈。當時是她介紹麗敏給道明的，後來看到自己的弟弟一直挨打，很是心痛。他才六十八，怎麼能就這樣撒手人寰？（一四）