圖／趙梅英

突然，從樓下傳來一聲犀利的尖叫，接著又是第二聲。Lucy一陣狂吠，莫瑞赤腳飛奔下樓。

柔藝裹著被單的身子已經滾落到了地毯上，她趴在地上，尖叫聲正撕裂著整棟別墅。貓咪被嚇得從籃子裡竄出來「喵喵喵」地叫著，瞪著一雙綠眼睛不知所措，狗狗Lucy在一旁衝著主人汪汪直叫。

「發生什麼事了，柔藝、柔藝？」莫瑞的第二聲「柔藝」聲調很高，似乎充滿了質問與習以為常，並沒有過度驚慌失措。對自己正處青春期、左腿殘疾的十四歲女兒，她太了解了，隔三差五她都會搞出些名堂，引起家裡成員的關注，這也是她的生活樂趣之一。

「你怎麼會摔到地上？輪椅不是在旁邊嘛！」

柔藝一聽母親這麼反問，越發想發脾氣。她一邊用雙手撕扯著圍在自己充滿稚氣臉龐周圍的長鬈髮，一邊大喊：「我忘記了它在左邊，我笨、我笨，我是個笨蛋，stupid，我就要尿褲了。」接著，柔藝像瘋子一樣往輪椅方向爬行，貓咪與Lucy一左一右陪著。

莫瑞急忙把輪椅推近女兒，並沒有去幫她。在這個不算大的空間裡，有著不成文的規則，女兒熟練地雙臂撐起靠一條腿，將自己的小身體挪上了輪椅。狗狗Lucy用嘴頂開了衛生間的門，黑貓跳躍著美麗的身姿。

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初夏的天空明麗奪人，街上的汽車就像川流不息的河水，在高聳的樓房間穿行。艾米麗背著雙肩包、右手提著塑膠袋，從公車上下來，隨人群走過兩條街區，搖擺著馬尾辮跑上了公用電梯。

艾米麗在上課回來的路上，順便到店裡買了一打雞蛋 、兩根紅蘿蔔、一把蔥，她計畫晚餐吃炒米飯。她對身上有一半的中國血統很滿意，最起碼在烹飪方面一點就通，這完全遺傳了母親。一想到父母在夏威夷 辛苦開餐館供自己讀書，她就心裡不是滋味。

手機「嘟嘟嘟」響了，艾米麗一手端著炒鍋，一手接聽電話，是莫瑞打來的。她問艾米麗，可不可以在暑假期間，每天到她家陪柔藝兩個小時，聊聊天、讀讀書。莫瑞又說，聽心理醫生的建議，下周她要獨自到蒙大拿州 自家鄉間別墅住一陣子，調整一下自己的焦慮情緒，她每年夏天都會去。

艾米麗欣喜若狂，一天陪聊兩小時，就只動動嘴，她立刻答應下來。她也覺得這家人很奇怪，莫瑞又不工作，家裡這麼舒服，還要看心理醫生、丟下殘疾女兒獨自去度假療養。當爸的戴維更奇怪了，他很少走出自己的房門，連樓都懶得下。艾米麗對這家人越來越感興趣了。

剛放假，艾米麗開始了每天陪柔藝的工作。柔藝除了少半條腿不能走路外，其他都還正常，那是五年前一場車禍造成的。這會兒她正和艾米麗聊得熱火朝天。

「談談你們學校吧，下學期有什麼憧憬？」

「有啥好談的，就是參加了學校的合唱團，我的嗓子還不錯呢。」

「那你沒參加什麼體育活動？」艾米麗話一出口就後悔了，收都沒法收回，登時覺得自己的臉發起燒來。

「我的天呀，你哪壺不開提哪壺，你是不是瘋了！」柔藝敏感的神經頃刻發作，她順手拿起桌上的畫筆盒，就往地上摔下去。

艾米麗深感抱歉地蹲在地上，一邊一根根撿起畫筆，一邊靈機一動地說：「Sorry，柔藝，先別激動，別激動！殘疾人也可以運動，可以攀岩呢！」

「狗屁，胡說八道。Are you crazy？我左腿都沒了，怎麼攀岩，淨胡扯，你再胡說就滾出去！」

艾米麗強忍著屈辱沒有回擊，她感到全身血液都沖到了頭頂，自己馬上快要爆炸了，她好像聽到身上的每寸骨頭都在咯咯作響。她在心裡數到十，盡量擠出自己的憐憫心，到廚房給柔藝的水杯加了些冰，叮叮噹噹掉下來的冰塊聲音彷彿砸到她的心底。

回到房間，她強顏歡笑地說：「我加入了一個殘疾人攀岩志願者組織，專門訓練殘疾人攀岩。」（二）