為了照看他，我晚上了一年學。如今長大了，來教訓我了。好，以後我就當沒他這個弟弟。

劉祥安慰說：別生氣了，一來他也不順心，眼看著婚姻不保。二來你也是上街的時間太多，別說陪你父母，安麗你也不管了，還不是我天天看著。

江玲說：你還說我，要不是礙著你媽媽的面子陪她上街，我會沒有時間陪我父母？

劉祥一看矛盾轉到了自己身上，一邊懊惱自己惹火上身，一邊準備撤退，連忙說：好了、好了，都是我不好。快抱抱安麗，安麗，對媽媽說，咱們要坐大飛機了。

有一段時間，江玲的擔心少了一點。那時劉安在學校裡，終於有了一個朋友，那個孩子叫海波，也是個沉默寡言的孩子。家裡人都信主，所以這孩子的業餘生活都在教會裡。劉安和他來往之後，就經常去教會，教會活動多，他也有了朋友。那段時間，江玲的日子好過些，心情也好，有一種希望。想著兒子進入正常社交，慢慢會好起來的。

後來發生了一件事，讓劉安的生活又回到原點。

海波愛上了一個女孩。對十幾歲的青春期男孩來講，這是一件正常的事。那女孩不愛他，聽起來就有點不妙。然後海波在Facebook上放了狠話，諸如刀啊槍的。警察最怕這個，幾年前道森學院槍殺案轟動全球。所以有人看到這個之後，警察火速趕到，把他帶走了，直接送到少年收容所。一個半月之後，開庭審理。法庭判他無罪，學校卻把他開除了。開除之後，沒有私立學校收留他，他就去了公校 。

自從海波走後，劉安又回到沒有朋友的狀態。江玲試圖再與海波聯繫，但打過電話，電話不接、留言不回。江玲心裡明白，海波的家長是想讓孩子在一個全新的環境中重新生活，把過去的來往全部斬斷。她只是感嘆兒子唯一的外界來往又沒有了。

江玲生活中的主要工作，就是想給兒子找朋友。她堅信一旦有了外界來往，兒子就會變得正常。但在學校裡，劉安沒有朋友。很多人都覺得他怪，怪在哪裡，卻說不出來。有人說他比同齡的孩子幼稚，因為他說話像一個比他實際年齡小好幾歲的一本正經的孩子。

期末考試那幾天不上課，複習時間同學們去網吧玩遊戲，劉安不去，他在教室裡複習，有時教室裡只有他一個人。他認為別人都是壞孩子，而來來往往探頭看他的人，認為他是個怪孩子。其實他也是想去玩的，所以當他考完試想去網吧玩時，所有孩子卻都一溜煙跑了，跑到學校外邊更好玩的地方去了。（一○）