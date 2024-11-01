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「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

法場街情事（四）

桑文鶴

如果看出來他們中確實有誰覺得不過癮了，許海龍就會把他們介紹到馮亮那裡。他除了桑拿房以外，還幫著昌哥管著一個地下賭場。

在法場街的幾年間，許海龍長高了一些，身板也因為日漸變好的伙食而變得厚實。他已經不用去趙大媽的攤上天天吃炒麵了，也早就不用和檯球廳裡的其他人一起，擠在泛著臭氣的員工宿舍裡。不過他還是很照顧趙大媽母女，檯球廳對面的一個小吃店要轉讓，他替趙大媽盤了下來。這樣，趙大媽做生意的時候，頭頂也多了遮風擋雨的屋頂，趙金月也不用總是頂著風，趴在油膩膩的攤位桌子上寫作業了。

這些自然都是潘建榮告訴許知春的。許知春的腦子裡，沒有任何關於許海龍的記憶。關於母親湯晴的也沒有，她只見過他們的照片。許海龍留著那時時興的分頭，穿著威風的皮夾克，和身穿寶藍色連衣裙、留著長髮的湯晴，一起站在掛著塑料假葡萄的照相館背景牆前。他的肩膀摟著她的肩，兩個人的臉上都帶著笑。

那是父母留給許知春唯一的照片。對於許海龍和湯晴的死，潘建榮很少提起，趙金月就更是忌諱。許知春知道那是兩樁悲劇，雖然太多細枝末節的事她並不清楚，可她也從大人們的隻言片語裡，努力拼湊出來這兩樁悲劇的樣子。那就是，許海龍死在監獄，湯晴死於一場尋仇的大火。她自己本也是別人報復的一部分，可被潘建榮和趙金月救走，逃過一劫。代價就是他們三個要永遠遠離齊城，一輩子都不能再回法場街。

潘建榮到法場街的時間比許海龍晚上幾年。一開始是在檯球廳旁邊的錄像廳裡打工，和許海龍只是臉熟，沒有太深的交集。（四）

監獄

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