車子行駛在城郊結合部，沿途站台上人群寂寥，司機乾脆將油門踩得飛快，不再逢站便停。某一刻，她看著身邊的女孩──已由滔滔不絕切換至沉思默想狀態，她好奇地凝望著那暗弱光影下靜默的輪廓，好似從那依然纖瘦的臉頰、脖子上，隨時可能長出某種隱密而詭譎的東西來。從小到大，她總是容易被輕盈、神祕、虛無縹緲的東西感動，好像那裡面藏著她無法企及又不可放棄的一切。

現在，所有虛無縹緲的都消失了，就像它們從來沒有存在過。她想起夢中所看的電視劇，因字幕和聲音是錯位的，劇情也在走向支離破碎。

她一時搞不清自己究竟存活在哪個世界。

忽然，街的盡頭出現湖水。一席清涼、寒瑟的氣息撲面而來，好似要將她拉入另一個世界。某一刻，往事如湖上漣漪，從記憶的縫隙裡一點點溢出。她想起黃頭髮男孩、想起深夜樹下的叫喊聲，以及多年後被告席上那張表情豐富的臉。黑色的法袍，被銬的雙手，枯井裡的叫喊聲。片刻之後，父親的身影出現在院門前，他坐在那裡劈柴，恍惚的神情、微微揚起的下巴，松樹的清香縈繞在他身邊。她任自己淡漠、遲疑地回想著這一切，好似觀看電影裡的場景。

月亮出來了，似乎從湖面上升騰而起，大、渾圓、寂靜。她下意識地抬頭，腦海裡閃過一句話──當人們喪失一切時，才開始仰望天空。心裡忽地一顫。多年來，她無法對任何人說出那種感覺，當終於靠近那片渴望已久的光，才發現所有的光芒都在不可避免地走向耗損和暗淡。唯一值得慶幸的是，她不再像從前那樣害怕和手足無措了。（全文完）