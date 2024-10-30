江玲說：我只是很絕望，我有一個自閉症孩子。難道絕望也要看醫生嗎？老皮埃爾說：是的，絕望可能導致你憂鬱。現在看你很有壓力了。江玲低垂著頭半天不語，然後站起來說：對不起，我要去接我女兒了。

後來江玲就不去了。她說去幹什麼，他又沒什麼好的建議。在內心裡，江玲很不喜歡老皮埃爾看她的眼光，好像她有心理疾病似的。

劉安每周兩次去社區做心理輔導。整整一個月，他都在控訴他父母對他的不人道。後來社區來電話找江玲，想知道她的家庭到底發生了什麼。江玲說：我也不知道發生了什麼，你想知道什麼？那人就聳聳肩，說：如果你不知道，我們準備派一個研究者到你家跟蹤你的家庭生活，看看到底是什麼讓你的孩子感到不舒服。你接受嗎？

時間是每周兩次，從劉安回家開始，到吃過飯，上樓為止。

江玲不能想像，一個陌生人，睜著審視的眼睛，坐在你的家裡，觀察你的一舉一動、一言一行，然後分析、評判。她的感覺就像被曝光在眾目睽睽之下，毫無隱私。

她說：怎麼辦呢？我真不想這樣過日子。劉祥說：別想了，就為孩子吧。如果能解決問題，來就來吧。

她上網查過，自閉症有多種形成原因，環境也是其中一項，她寄希望於環境多於DNA 。如果是DNA，她看著身邊專心玩耍的小女兒，周身不寒而慄。

中秋節時，李強 一家約他們一起過節。李強剛買了新房，在地鐵站 旁邊。這是李強的第二個房產，第一個已經出租。阿英坐在沙發上，臉上很紅潤，精神很好。江玲坐在她身旁，兩個人一邊準備飯菜，一邊聊著天。阿英說感謝主，一切都好。多虧了主保佑。

阿英腎衰竭有八年了，一直在做透析。這麼多年，老公不離不棄，一個人奔波在外，養家餬口。阿英也苦惱過，可身體不好，又能怎麼樣？如今信了主，阿英就每日向主傾訴，一身的重擔輕了好多。江玲聽著阿英的說教，心裡就想：我也信主吧，信了，就沒有這許多苦惱了。我這一腔的苦惱，真想找個地方傾瀉出去。再看看阿英，兒子也上大學了，恨不能自己就是阿英，即使一身是病，都長在自己身上，老公好、兒子好，比現在的情形好得多。

看看誰，都比自己幸福。這樣想著，江玲就自卑起來。一身的沉重，壓得她好像都不能站直了說話。

你真好。江玲嘆口氣，眼神游移著說，你有個正常的兒子。（八）