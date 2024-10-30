圖／王幼嘉

潘建榮說：「我和你嬸，辛辛苦苦一輩子，也沒攢下來多少錢。唯一還值點錢的，也就是那套房子。可惜我得了這個病，為了吃那個進口藥續命，房子也賣了，錢也敗了一大半。剩下的我都存著，分別在兩家銀行。」他顫顫巍巍地把兩張銀行卡遞給許知春，「農行的這張卡，密碼是你的生日。建行的那張，密碼是覺夏的生日。這裡面的錢都給你。你是我養大的，你就是我的親閨女。我對你很放心，我知道你會照顧好妹妹。我知道錢不多，你別嫌少……」

劇烈的咳嗽打斷了潘建榮的話，他說的已經夠多，他累壞了。他閉上眼睛，想要小憩一會。

眼淚從許知春的眼眶裡汩汩而出，她什麼也說不出來，只能把頭埋在潘建榮的床頭，肩膀劇烈抖動。

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許知春的爸叫許海龍、媽叫湯晴。許海龍是潘建榮的乾哥。從小到大，許知春經常聽潘叔講起他和海龍哥一起，在法場街威風凜凜的往事。說到高興的時候，潘建榮還會忍不住從飯桌邊站起來，舞胳膊動腿地比劃比劃。

「龍哥會功夫，拳腳特別好，招式一點也不比武打片裡那些功夫演員差。那胳膊就這樣一抬、眼睛一瞪，像是京戲裡面武生的亮相一樣，噹噹，噹！震倒一大片。」

「行了，老潘，別說了，趕緊吃飯，打打殺殺的事不要給女孩子講。小春，你乖乖吃飯，別聽他的。」端著碗的嬸嬸在一旁說。

潘叔是個有名的妻管嚴，聽見妻子這麼說了，也不再鬧，乖乖地回到餐桌前坐好。滑稽的樣子讓許知春暗暗發笑。

嬸的名字叫趙金月，自小也是在法場街長大的。潘建榮和許海龍叱吒風雲的故事她都是見證者，只是她很少提起那些日子。許知春明白，她刻意迴避那段過去的心酸和無奈。法場街不是什麼繁華太平的地方，據說古代時，這裡曾是砍頭的地兒，所以得了這個名。雖然不吉利，但對於這條街道本身來說，正是「法場街」這個帶著殺氣的名字，才鎮住了古往今來遊走在這裡的魑魅魍魎、牛鬼蛇神。

如果你白天來到法場街，你會覺得它就是一條不起眼的灰暗的背街，可到了夜裡，這裡的一切就都活起來了。平日在太陽底下見不得光的東西，都在月光的庇護 下，在法場街恣意橫行。城裡有光明正大、熱鬧繁華的地方，可想要在那裡找快樂，就得要錢，不少的錢。但那些沒多少錢的人也需要樂子。於是就有了法場街。到了晚上，黑的地方夠黑、野的地方夠野，還都不算太貴。

街上倒也有亮，都是些細細碎碎的賣飯的小攤販鋪位上的小燈。其中一個就是趙大媽的炒麵攤。她從年輕的時候，就跟著父母在這裡擺攤賣飯。後來嫁了人、生了女兒，父母都去世了，人到中年的丈夫卻迷上了個年輕的女人，捲了家裡的錢帶著姘頭跑了。沒辦法，她把女兒改姓趙，又領著女兒回到這裡，支起攤子謀生。趙大媽的女兒就是趙金月。

潘叔說過，那個時候，來攤位上鬧事的小流氓不少。趙大媽雖然潑辣，可也總有力不從心的時候。況且喝醉的男人發起瘋來，力氣大得嚇人，她一個女人家根本弄不過。再加上趙金月還小，趙大媽怕她也會挨揍，心一軟，氣勢上就落了下風，終歸是讓賴帳的流氓們得了手。後來有一天，許海龍路過，又見到兩個小混混在耍無賴，他上去三下五除二就替趙大媽解決了他們。

許海龍那個時候十九歲，個子不高，人也挺瘦，誰都看不出來，他曾經在體校練過武術、在省裡還得過獎，打身手一般的小流氓，一次八個。

趙大媽感念他出手相助，做了份炒麵給他。他推辭了幾下，還是坐下來拿起筷子狼吞虎嚥了起來。趙大媽見他臉生，在橘色燈光下細細打量才發現，他原來這麼年輕。趙大媽忍不住好奇問：「小夥子，你是住在這附近嗎？我怎麼從來沒有見過你？」

許海龍搖搖頭，用手背擦了擦嘴，「我家不在這兒，我才剛來齊城。」又問：「大娘，您知道這附近哪裡有招工的嗎？」（二）