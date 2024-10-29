我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

翩若驚鴻（四三）

草白

「現在，我覺得一個人做不做自己，並沒有那麼重要。重要的是活下去，和自己的親人生活在一起。可能，你會覺得我這麼說很沒出息，但我真的這樣想。以前，我痛恨別人不努力、不上進，現在我能理解這些了。什麼事情，都能理解了。畢竟，每個人的情況不一樣。人們都有自己的苦衷，甚至不得已……」葛靜媛說。

要是在從前，她絕不會這麼說，這世上還有比做自己更重要的事嗎？黑暗中，廖青瞪大眼睛，試圖看清楚發生在她身上的一切。這些年，她都經歷了什麼，還像從前那樣孑然一身嗎？

當年，那個有婦之夫，居然找到她，問她葛靜媛去了哪裡。男人在她下班路上攔截了好幾次，弄明白她真的什麼都不知道後，才死了心。事隔多年，男人的臉還清晰地浮現在廖青腦海，每次出現都是鬍子拉碴、眼睛通紅，好像剛從通宵的酒吧間走出來。

「當年，那個人，來找過我好幾次……但那時候，我不知道，你，你究竟去了哪裡。」她囁嚅著說不出一句完整的話。

葛靜媛轉過身，雙手交叉在胸前，肩膀不住地顫抖著，似乎在強迫自己對此做出回應。「那年，我離開不久，他也離婚了，孩子判給女方。公司也不開了，是淨身出戶的。那段時間，我在拉薩幫人賣野生蜂蜜，他找到我，叫我跟他回去。那時候，我完全不想理睬這個人，心想既然已經走出來了，何必回頭呢！幾年後，我才知道，他一直留在拉薩。」

「留在那裡做什麼呢？」

「不知道，可能幫人拍拍短視頻什麼的吧！大部分時間都在玩，也找不到什麼正經事做。」（四三）

上一則

日本兒童繪本作家瀨名惠子去世 享耆壽92歲

下一則

需要、不需要為人生造句

延伸閱讀

龔琳娜20年婚姻告終 獻最後演出 網讚：最浪漫的分手

龔琳娜20年婚姻告終 獻最後演出 網讚：最浪漫的分手
「浪姐」龔琳娜官宣離婚… 攜夫「做一件事」被讚：最浪漫的分手

「浪姐」龔琳娜官宣離婚… 攜夫「做一件事」被讚：最浪漫的分手
中國國企女職工出軌小9歲少林武僧 酒店激戰3天 少林寺：永久除名

中國國企女職工出軌小9歲少林武僧 酒店激戰3天 少林寺：永久除名
翹臀珍4度離婚 吐真心話：人生最艱難時刻

翹臀珍4度離婚 吐真心話：人生最艱難時刻

熱門新聞

鳳尾綠咬鵑在森林中飛翔。（圖／蘇彩菁提供）

雲霧森林中的靈鳥

2024-10-24 02:02
少見的白色鳶尾花。（圖／萬羚提供）

梵谷與鳶尾花

2024-10-26 02:01
圖／黛安

後悔離婚的女人（上）

2024-10-21 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（下）

2024-10-22 02:02
岳華飾演大醉俠「范大悲」。（圖／王正方提供）

大醉俠是新武俠電影的濫觴

2024-10-20 02:02
蜻蜓鳳梨在葉綠飽滿陪襯下，十分豔麗。（圖／作者曾華容提供）

又見蜻蜓鳳梨花

2024-10-24 02:06

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣