「現在，我覺得一個人做不做自己，並沒有那麼重要。重要的是活下去，和自己的親人生活在一起。可能，你會覺得我這麼說很沒出息，但我真的這樣想。以前，我痛恨別人不努力、不上進，現在我能理解這些了。什麼事情，都能理解了。畢竟，每個人的情況不一樣。人們都有自己的苦衷，甚至不得已……」葛靜媛說。

要是在從前，她絕不會這麼說，這世上還有比做自己更重要的事嗎？黑暗中，廖青瞪大眼睛，試圖看清楚發生在她身上的一切。這些年，她都經歷了什麼，還像從前那樣孑然一身嗎？

當年，那個有婦之夫，居然找到她，問她葛靜媛去了哪裡。男人在她下班路上攔截了好幾次，弄明白她真的什麼都不知道後，才死了心。事隔多年，男人的臉還清晰地浮現在廖青腦海，每次出現都是鬍子拉碴、眼睛通紅，好像剛從通宵的酒吧間走出來。

「當年，那個人，來找過我好幾次……但那時候，我不知道，你，你究竟去了哪裡。」她囁嚅著說不出一句完整的話。

葛靜媛轉過身，雙手交叉在胸前，肩膀不住地顫抖著，似乎在強迫自己對此做出回應。「那年，我離開不久，他也離婚了，孩子判給女方。公司也不開了，是淨身出戶的。那段時間，我在拉薩幫人賣野生蜂蜜，他找到我，叫我跟他回去。那時候，我完全不想理睬這個人，心想既然已經走出來了，何必回頭呢！幾年後，我才知道，他一直留在拉薩。」

「留在那裡做什麼呢？」

「不知道，可能幫人拍拍短視頻什麼的吧！大部分時間都在玩，也找不到什麼正經事做。」（四三）