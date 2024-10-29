雲一樣的男人（一○）

他想起妹妹小的時候玩的洋娃娃，捲捲的頭髮、瓷一般的小臉蛋、紅紅的小嘴。妹妹成天抱著她的寶貝洋娃娃，捨不得放下，連睡覺都要摟著一起睡。後來玩到洋娃娃的頭髮都散了，眼珠子都掉到肚子裡頭去了，衣服也破爛了，妹妹都還捨不得丟掉。那是她長大到那個時候，她最寶貝的東西。他看著眼前的麗敏，圓圓肉肉的臉很是可愛，忽然明白了妹妹的感覺。

在愛情的路上跌跌撞撞，似乎慢慢也失去了憧憬。麗敏一臉清純，感覺是一個沒有城府心機的娃娃，在他歷盡滄桑的心裡，她正如一朵清晨還滾動著一滴水珠的蓮花，不沾染一點凡俗，也許是個好選擇。她的父親是教育系統高層人士，對他的將來不無助益，也許，麗敏才是他的真命天女。

他們很快就結婚了。

婚後他寵著麗敏，而麗敏很爭氣，沒多久就懷孕了。

麗敏孕吐得很厲害，說還要上班太辛苦，要回娘家住，家裡僱有女傭。他覺得也好，每天下班拐過去一起吃晚飯。陪岳父、岳母說說話，聽麗敏訴懷孕之苦，踏著月光回家，滿心的感恩。

麗敏為他生了一個百分百遺傳爸媽優點的男孩，留在娘家坐月子。

他跑得更勤快了，逗弄兒子，每每捨不得回家。

麗敏做了雙月子，回來時，卻將兒子留在岳母家，說傭人照顧得比較好，何況還有爸媽照看，周末才接兒子回來。他心疼麗敏才生完，家裡亂糟糟的，也沒太在意，就幫忙收拾。麗敏睡得沉，夜裡兒子醒來哭鬧，就由他爬起來照顧。麗敏不怎麼做飯菜，他也能包容，就常外食或買回來吃，日子倒也安穩度過。（一○）