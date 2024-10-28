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星星的孩子（六）

陸蔚青

醫生說：你們可以做一個檢查，看看是怎麼回事。但是，這只是一種可能，也許有其他可能。

現在，一切水落石出，所有的一切都有了合理的解釋。平日裡抱怨兒子的自私、冷漠，都是他的病。那麼，以後的日子怎麼過？

江玲想起醫生的話，在以後的生活中，劉安的某一部分生活，會有困難。比如，在與人溝通的問題上、在團隊合作的工作中。

江玲與劉安談起這個問題時，劉安很不服氣。劉安說：你看莫小剛，再看海波，他們比我性格還不開朗呢！怎麼他們都是好好的，只有我是自閉症？

自從兒子確診，江玲想起很多事情，比如說他上小學時與老師的矛盾。那時兒子經常抱怨一個法語老師，說那老師總找他的碴。比如說全班同學都可以做的事，他就不能做。後來發展到別人上課時，劉安在走廊罰站。

江玲去找過那老師。開始她以為是個性格古怪的老太太，沒想到是個老先生。江玲說：劉安有什麼不對的，您跟我說。那法國老頭在老花鏡下面，認認真真地看了江玲半晌，說：你的孩子非常傲慢和沒有禮貌。我認為你應該加強對他的教育。

江玲聽了很生氣，沒見過這樣的老師，還跟一個不滿十歲的孩子嘔氣。再看老師看她的眼神，好像她是個沒教養的母親，很傷她的自尊心，於是就動了給孩子轉學的念頭。

想起來，劉安的問題，之所以現在才發現，跟兒子不斷轉學也有關係。每次有了問題，就轉學，而出國後飄泊動蕩的生活，也是沒發現的原因。總是有許多理由，比如剛開學環境不熟、孩子們欺生、有種族歧視。想著孩子在陌生環境裡受氣，心疼還疼不過來，哪裡會想到劉安有自閉症。（六）

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